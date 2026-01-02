چهار ملی پوش راکت به دست کشورمان در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز مردان، برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ لندن مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان سه روز رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، ۱۶ پینگ پنگ باز برتر کشورمان باهم به رقابت پرداختند که در نهایت، سامران کریمی از استان کردستان قهرمان شد، امین احمدیان از تهران عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و جواد سهرابی از استان مرکزی نیز در جایگاه سوم ایستاد و هر سه تن مسافر لندن شدند.

پیش از این کادر فنی تیم ملی، نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی مردان و نفر اول کشورمان در رنکینگ جهانی را برای حضور در این‌مسابقات انتخاب کرده بود.

مسابقات فینال تیمی قهرمانی جهان، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی آقایان در محمد شهر کرج به سرداوری داریوش ضرغام پور به مدت سه روز به طول انجامید.