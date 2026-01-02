در شب میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در قالب پویش نهضت جهانی هر شب جمعه، مثل اربعین کیکی به طول ۷۰ متر پخت و بین مردم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه میلاد حیدر کرار حضرت علی علیه السلام جمعی از عاشقان آن حضرت در قالب پویش نهضت جهانی هر شب جمعه، مثل اربعین با پخت کیک یک تنی به طول ۷۰ متر وتوزیع آن بین مردم عشق و ارادت خود را ابراز کردند.

این برنامه با هدف زنده‌نگاه‌داشتن فرهنگ انفاق و همدلی در مناسبت‌های مذهبی و با الهام از روحیه تجمعات بزرگی، چون راهپیمایی اربعین اجرا شد.