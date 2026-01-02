امام جمعه قائم‌شهر با تأکید بر اینکه دشمن پس از شکست در جنگ سخت، جنگ معیشت را علیه ملت ایران آغاز کرده است، خواستار هوشیاری مردم و پاسخگویی مسئولان اجرایی در حوزه اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله معلمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان قائم شهر با اشاره به پیشرفت‌های علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: استکبار جهانی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با نظام اسلامی دشمنی داشته و هر زمان تصور کرده می‌تواند به نتیجه برسد، به جنگ نظامی روی آورده است، اما در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم آغاز غافلگیرانه جنگ، پس از ۱۲ روز ناچار به اعلام آتش‌بس شد.

وی با بیان اینکه دشمن جنگ را رها نکرده بلکه شکل آن را تغییر داده است، افزود: امروز جنگ فرهنگی، اقتصادی و معیشتی علیه ملت ایران در جریان است و جنگ فکری و فرهنگی از جنگ نظامی خطرناک‌تر است؛ چراکه انسان ممکن است مغلوب شود، بی‌آنکه متوجه شود اندیشه‌اش تغییر کرده است.

امام جمعه قائم‌شهر با اشاره به تلاش دشمن برای یارگیری در داخل کشور و ضربه‌زدن همزمان به افکار عمومی و معیشت مردم تصریح کرد: اداره امور اجرایی کشور طبق قانون اساسی بر عهده دولت است و رئیس‌جمهور و وزرا باید پاسخگوی مشکلات اقتصادی و معیشتی باشند و ناکارآمدی‌ها نباید به پای اصل انقلاب نوشته شود.

آیت‌الله معلمی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود تحریم‌های گسترده و نبود حمایت نظامی از سوی هیچ کشوری، نیروهای مسلح ما به فضل الهی به توانمندی‌ای رسیده‌اند که دشمن در عرصه نظامی زانو زده و توان موشکی ایران عامل اصلی عقب‌نشینی آنان بوده است.

وی هرگونه سازش با آمریکا را مغایر با مبانی دینی دانست و افزود: این تصور که بدون سازش نمی‌توان زندگی کرد، القای دشمن است و یک مسلمان متدین هرگز با استکبار جهانی سازش نخواهد کرد.

امام جمعه قائم‌شهر همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی کشور گفت: پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» هرچند از پایگاه فضایی روسیه انجام شد، اما این ماهواره‌ها کاملاً بومی و حاصل تلاش دانشمندان ایرانی است و نشان‌دهنده حرکت ایران اسلامی در مرزهای علم و فناوری است.

وی افزایش نگران‌کننده قیمت‌ها و فشار معیشتی بر مردم را آزاردهنده دانست و افزود: افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاها پس از جنگ ۱۲ روزه، پرسش‌برانگیز است و نیازمند مدیریت جدی و صحیح مسئولان اجرایی کشور است.

آیت‌الله معلمی در پایان با اشاره به تحرکات اغتشاش‌آمیز اخیر در برخی نقاط کشور گفت: عوامل شناسایی‌شده این ناآرامی‌ها یا از خارج هدایت شده‌اند یا با عوامل خارجی ارتباط داشته‌اند و هدف دشمن ایجاد اختلاف و فتنه داخلی پس از شکست در عرصه نظامی است.

وی بر ضرورت هوشیاری، بصیرت و وحدت مردم در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد.