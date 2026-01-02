به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ تیم‌های پلیس راهنمایی و رانندگی با استقرار بی وقفه در محدوده و مسیر‌های ورودی گلزار شهدا، نسبت به تامین امنیت ترافیکی زائران مرقد مطهر سردار شهید "حاج قاسم سلیمانی" اقدام و ضمن برقراری انضباط ترافیکی، راهنمای شهروندان و مسافران پرشمار آئین ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها به محدوده گلزار شهدا و پارکینگ‌های موجود هستند.