همزمان با آغاز برنامههای پرشور هفته مقاومت، تیمهای پلیس راهور استان از ساعات اولیه شب گذشته به صورت بی وقفه طرحهای ترافیکی گلزار شهدا را با جدیت آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ تیمهای پلیس راهنمایی و رانندگی با استقرار بی وقفه در محدوده و مسیرهای ورودی گلزار شهدا، نسبت به تامین امنیت ترافیکی زائران مرقد مطهر سردار شهید "حاج قاسم سلیمانی" اقدام و ضمن برقراری انضباط ترافیکی، راهنمای شهروندان و مسافران پرشمار آئین ششمین سالگرد شهادت سردار دلها به محدوده گلزار شهدا و پارکینگهای موجود هستند.