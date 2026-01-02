رئیس مجلس در پاسخ به گزافه‌گویی رئیس جمهور آمریکا نوشت: اظهارات ترامپ یعنی تلاش دشمن برای تبدیل اعتراضات بازاریان به نبرد‌های مسلحانه با آگاهی مردم، شکست خورد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، رئیس مجلس در واکنش به گزافه‌گویی رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی نوشت: فریاد شیطان بلند شد چرا که تلاش عوامل میدانی مسلح سرویس‌های جاسوسی برای تبدیل اعتراضات بحق بازاریان و اصناف و تبدیل آن به نبرد‌های شهری خشن و مسلح با آگاهی تاریخی ملت ایران با شکست رو‌به‌رو شد.

ملت ایران در طول تاریخ دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر از اینها را ناامید کرده‌اند؛ هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمی‌دانیم و فرزندان عزیز خود را در آغوش می‌کشیم.

همچنین رییس جمهور نامحترم آمریکا هم بداند با این اعتراف رسمی تمام مراکز و نیرو‌های آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود. بدانید که ایرانیان در برابر دشمن خارجی متحد و مصمم به اقدام هستند.