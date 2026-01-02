امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ طیب پرون خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: همه رفتار‌های انسان مسلمان باید بر اساس ایمان به خداوند باشد.

*نماز جمعه میناب

آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب با اشاره لزوم یاری رسانی خیران ومسئولان به آسیب دیدگان بارندگی‌های اخیر گفت: ۷۵۰ واحد مسکونی در این شهرستان به بازسازی و تعمیر نیاز دارد.

* نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان با اشاره به دستاورد‌های علمی کشور، پرتاب همزمان سه ماهواره علمی و تحقیقاتی را نقطه عطفی در توسعه فناوری فضایی ایران برشمرد.

*نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا، امام جمعه بندرلنگه گفت: استفاده از آب دریا برای مصرف کشاورزی باید در دستور کار سرمایه گذاران قرار گیرد.

*جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندر لنگه گفت: مسئولان بایدبه معیشت مردم توجه و با مفسدان اقتصادی برخورد کنند.

*نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت:منازل مسکونی و جاده‌های بخش بمانی بر اثر بارندگی تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.

*نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر با اشاره به سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی یک چهره مسلمان در تراز مکتب علوی است.

*نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا مایه افتخار و نشان دهنده عظمت علمی ایران اسلامی است.

*نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با گرامیداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: ساده زیستی، فروتنی و بی اعتنایی به مظاهر قدرت از ویژگی‌های بارز زندگی این شهید سرافراز است.

*نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: دشمن همواره از مشکلات داخل کشور سوء استفاده می‌کند و شهروندان باید در این خصوص آگاه باشند.

*نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ نجیب عبدالواحدی خطیب نماز جمعه اهل سنت بستک نیز با اشاره به اهمیت نماز جمعه گفت: فرهیختگان، جوانان و افراد جامعه را برای شرکت در نماز جمعه تشویق کنند.

*نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: اعتکاف فرصتی بی مانند برای دوری از مشغله‌های دنیوی و خلوت با معبود است.

*نماز جمعه بشاگرد

حجت السلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با اشاره به اهمیت کشاورزی و لزوم جابجایی محصولات در این منطقه از مسئولان و فرماندار خواست برای بازگشایی و تسهیل مسیر‌های دسترسی چاره‌اندیشی کنند.

*نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی با اشاره به قطعی چند ساعته برق و نگرانی

کشاورزان منطقه خواستار رسیدگی و چاره اندیشی مسئولان استانی و شهرستانی شد.

*نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز گفت: امروز بمب‌افکن‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و غرب، ذهن و باور‌های ملت‌ها را هدف گرفته و باید با هوشیاری بزرگ‌ترین شکست را در این عرصه به آنان تحمیل کنیم.