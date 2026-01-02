پخش زنده
امروز: -
امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ طیب پرون خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: همه رفتارهای انسان مسلمان باید بر اساس ایمان به خداوند باشد.
*نماز جمعه میناب
آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب با اشاره لزوم یاری رسانی خیران ومسئولان به آسیب دیدگان بارندگیهای اخیر گفت: ۷۵۰ واحد مسکونی در این شهرستان به بازسازی و تعمیر نیاز دارد.
* نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان با اشاره به دستاوردهای علمی کشور، پرتاب همزمان سه ماهواره علمی و تحقیقاتی را نقطه عطفی در توسعه فناوری فضایی ایران برشمرد.
*نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر کیخا، امام جمعه بندرلنگه گفت: استفاده از آب دریا برای مصرف کشاورزی باید در دستور کار سرمایه گذاران قرار گیرد.
*جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندر لنگه گفت: مسئولان بایدبه معیشت مردم توجه و با مفسدان اقتصادی برخورد کنند.
*نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت:منازل مسکونی و جادههای بخش بمانی بر اثر بارندگی تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.
*نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر با اشاره به سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی یک چهره مسلمان در تراز مکتب علوی است.
*نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا مایه افتخار و نشان دهنده عظمت علمی ایران اسلامی است.
بیشتر بخوانید: خطبههای نماز جمعه بندرعباس
*نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با گرامیداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: ساده زیستی، فروتنی و بی اعتنایی به مظاهر قدرت از ویژگیهای بارز زندگی این شهید سرافراز است.
*نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: دشمن همواره از مشکلات داخل کشور سوء استفاده میکند و شهروندان باید در این خصوص آگاه باشند.
*نماز جمعه اهل سنت بستک
شیخ نجیب عبدالواحدی خطیب نماز جمعه اهل سنت بستک نیز با اشاره به اهمیت نماز جمعه گفت: فرهیختگان، جوانان و افراد جامعه را برای شرکت در نماز جمعه تشویق کنند.
*نماز جمعه جاسک
حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک گفت: اعتکاف فرصتی بی مانند برای دوری از مشغلههای دنیوی و خلوت با معبود است.
*نماز جمعه بشاگرد
حجت السلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با اشاره به اهمیت کشاورزی و لزوم جابجایی محصولات در این منطقه از مسئولان و فرماندار خواست برای بازگشایی و تسهیل مسیرهای دسترسی چارهاندیشی کنند.
*نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجتالاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی با اشاره به قطعی چند ساعته برق و نگرانی
کشاورزان منطقه خواستار رسیدگی و چاره اندیشی مسئولان استانی و شهرستانی شد.
*نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز گفت: امروز بمبافکنهای رسانهای رژیم صهیونیستی و غرب، ذهن و باورهای ملتها را هدف گرفته و باید با هوشیاری بزرگترین شکست را در این عرصه به آنان تحمیل کنیم.