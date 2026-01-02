پخش زنده
آیت الله فلاحتی در پیامی فرارسیدن دوازدهم دیماه، روز رشت، را تبریک و بر بازخوانی هویت ریشهدار و تمدنساز این شهر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در بخشهایی از متن پیام نماینده ولی فقیه در گیلان آمده است، رشت، شهری با جلوههای ممتاز طبیعی و زیستمحیطی و در عین حال خاستگاه علم، فقاهت، دیانت و اندیشه است و اندیشمندان نامدار، گواهی روشن بر عمق دینی و علمی این دیار است.
تقدیم بیش از هشت هزار شهید والامقام در راه دفاع از اسلام، انقلاب و تمامیت ارضی ایران اسلامی، سندی افتخارآمیز از وفاداری مردم رشت و گیلان به آرمانهای الهی و انقلابی است که مردمانش در بزنگاههای حساس تاریخ، همواره پیشگام دفاع، بصیرت و مسئولیتپذیری بودهاند.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، از درگاه خداوند متعال، دوام عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی، سربلندی مردم مؤمن و نجیب رشت و توفیق خدمتگزاری مسئولان را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) مسئلت مینمایم و روز رشت را به همه شهروندان شریف، صبور و انقلابی این شهر تبریک عرض میکنم.