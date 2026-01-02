نماینده ولی فقیه در استان درخطبه های امروز نماز جمعه شهر اراک گفت : آرامش بازار ، ثبات اقتصادی و مدیریت درست منابع ارزی و ملی از سوی مسئولان کشور انتظار به حق مردم است و دولت باید برای آن اقدام اساسی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیت الله دری نجف آبادی افزود: منابع بانکی و ارزی کشور باید با هوشمندی و نظارت در مسیر درست هدایت شوند و نباید برای سال آینده هزینه های اضافی بر مردم تحمیل شود .

خطیب جمعه اراک ادامه داد: صف مردمی که اعتراض به حق و قانونی دارند از اغتشاشگرانی که آب به آسیاب دشمنان می ریزند جداست و باید مسئولان مطالبات اقتصادی مردم را محقق کنند.

او با تبریک خجسته میلاد مولای متقیان حضرت علی(ع) و روز پدر گفت: 10 هزار مسجد سراسر کشور میزبان معتکفان است و باید از سه روز فرصت طلایی ازرشمند اعتکاف برای دعا و نیایش با خداوند متعال بهره برد.

