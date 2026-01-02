روز پدر امسال رنگ و بوی آسمانی دارد؛ جایی که همسر و فرزندان شهید شهروز مظفری‌نیا با یاد سردار دل‌ها، از مسیری گفتند که با ایثار آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، هم‌زمان با ۱۳ دی‌ماه، سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تقارن آن با میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، خانواده شهید شهروز مظفری‌نیا، از محافظان وفادار سردار دل‌ها، روایت‌هایی شنیدنی از راه پدر، معنای مقاومت و افتخار بازگو کردند.

همسر و فرزندان این شهید والامقام با اشاره به نقش شهدای مقاومت در حفظ عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی، از افتخار همراهی با مسیری گفتند که از دوران دفاع مقدس آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.

آنان با تأکید بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کردند: شهادت پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیری روشن برای نسل‌های آینده است؛ مسیری که بر پایه ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری در قبال وطن شکل گرفته است.

این روایت، تصویری زنده از پیوند پدران آسمانی با امنیت امروز کشور و تداوم گفتمان مقاومت در میان خانواده‌های شهدا ارائه می‌دهد.