فرمانده انتظامی لرستان گفت: این مجموعه خود را از مردم، در کنار مردم و برای مردم میداند و ضمن تأکید بر حق قانونی شهروندان در بیان مطالبات در چارچوب قانون، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش عمومی مورد تهدید قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه مرزبندی میان مردم مؤمن و قانونمدار با معدود عناصر فرصتطلب و تحریکشده از سوی رسانههای معاند ضروری است، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد مغرض اقداماتی نظیر تعرض به اموال عمومی، ایجاد ناامنی، و حتی حمله به مقرهای انتظامی، موجب خسارات جانی و مالی شدهاند که این رفتارها به هیچ وجه قابل اغماض نیست.
سردار محمدرضا هاشمیفر تصریح کرد: تعرض به جان، مال و امنیت مردم، خط قرمز پلیس است و دوران مماشات با اخلالگران و وابستگان به جریانهای ضد امنیتی پایان یافته است. از این پس هرگونه تجمع، تحرک یا اقدام غیرقانونی با پاسخ قاطع، قانونی و بازدارنده خادمان مردم روبهرو خواهد شد.
سردار هاشمیفر در پایان با قدردانی از هوشیاری و همراهی مردم شریف، مؤمن و فهیم استان لرستان اظهار داشت: پایداری امنیت استان، حاصل همدلی مردم و اقتدار قانون است و با اتکا به این دو مؤلفه، پلیس با قدرت در مسیر پاسداری از نظم و امنیت عمومی گام برمیدارد.