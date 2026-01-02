پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت شیراز از اجرای طرح میعاد رهایی در حرم شاهچراغ (ع) تقدیر کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، امام جمعه موقت شیراز در خطبههای امروز نماز با اشاره به سالروز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، او را فرماندهای شجاع و موثر در میدانهای نبرد و نماد مبارزه با استکبار جهانی، صهیونیسم و تروریسم تکفیری خواند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آشوب و ایجاد نا امنی به هیچوجه مورد تایید ملت بزرگ ایران نبوده و نیست.
وی با اشاره به طرح میعاد رهایی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در حرم شاهچراغ، از این اقدام خداپسندانه برای آزادی ۵۰۰ زندانی قدردانی کرد و گفت: مردم استان فارس و شیراز همواره در کار خیر پیشتاز بودهاند.