\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0633\u0647 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0647\u0648\u0634\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0648 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u06a9\u0634\u0641 \u0648 \u0636\u0628\u0637 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u00a0\n