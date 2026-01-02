به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه رضوانشهر در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی (ع) گفت: این ایام فرخنده، فرصتی است تا بیش از پیش به سیره و سخنان آن امام همام تأسی کنیم حضرت علی (ع) تجسم عدالت، علم، شجاعت و تقوایی بودند که جهان اسلام به آن می‌بالد.

حجت الاسلام والمسلمین سید هادی موسوی با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف، این عبادت را زنگ تنفسی برای جامعه دینی و فرصتی برای راز و نیاز نسل جوان با خدا دانست و تأکید کرد: در ایام اعتکاف مسلمانان به خصوص نسل جوان سه روز از همه دلبستگی‌های دنیوی دور می‌شوند و به راز و نیاز در خلوت خود می‌پردازند.

وی همچنین افزود: دشمن با شعار‌های فریبنده می‌خواهد هویت زن مسلمان را نابود کند و همانطور که شهید مطهری بیان داشتند «اگر برهنگی نشانه تمدن بود حیوانات از ما متمدن‌تر بودند»، چون از هیچ پوششی استفاده نمی‌کنند.

خطیب جمعه رضوانشهر در پایان، با گرامیداشت هفته مقاومت و یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون فداکاری او و همه مدافعان امنیت دانست.