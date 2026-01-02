هم‌زمان با میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، پای صحبت پدرانی نشستیم که سال‌ها ستون خانواده بوده‌اند و امروز با صبر، مهربانی و خاطراتی پر از فداکاری، همچنان درس زندگی می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قم، هم‌زمان با فرا رسیدن میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، خبرنگار این مرکز با حضور در خانه سالمندان، روزی متفاوت را در کنار پدرانی سپری کرد که عمر خود را صرف تلاش، تربیت و حمایت از خانواده و جامعه کرده‌اند.

پدرانی که هر یک روایتگر سال‌ها مسئولیت‌پذیری، سخت‌کوشی و ایثار هستند؛ مردانی که با دستانی پینه‌بسته و دل‌هایی سرشار از محبت، نقش بی‌بدیل خود را در شکل‌گیری خانواده و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های بعد ایفا کرده‌اند.

سالمندان با یادآوری خاطرات گذشته، از شیرینی پدر بودن، نگرانی برای آینده فرزندان و اهمیت احترام و صبر در زندگی گفتند؛ ویژگی‌هایی که پدر را به نماد امنیت، تکیه‌گاه و آرامش در خانواده تبدیل کرده است.

روز پدر در خانه سالمندان، فرصتی بود برای قدردانی از مردانی که شاید امروز آرام‌تر قدم برمی‌دارند، اما همچنان با نگاهشان، درس استقامت، مسئولیت و عشق بی‌منت را به اطرافیان می‌آموزند.