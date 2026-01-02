استاندار کردستان، عصر امروز از عملیات امدادرسانی و بازگشایی راه‌های روستایی و بین‌شهری محور دیواندره-سقز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کردستان، آرش زره‌تن لهونی در این بازدید که با هدف مدیریت و نظارت میدانی بر عملیات امدادرسانی انجام شد از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی قرار گرفت و با پرسنل جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت‌و‌گو کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان بر ضرورت تسریع در بازگشایی مسیر‌ها و تداوم عملیات امدادرسانی به منظور تسهیل تردد شهروندان و تأمین ایمنی راه‌ها تأکید کرد.