نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به فشار‌های اقتصادی دشمنان، بر لزوم شفافیت مسئولان و اجرای راهکار‌های مالی برای مهار تورم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحریم‌ها، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و ایجاد شکاف اجتماعی، تلاش دارد از مسیر فشار اقتصادی و سوءاستفاده از مشکلات معیشتی، جامعه را تحت فشار قرار دهد.

وی با بیان اینکه امید واهی دشمن با تدبیر مسئولان و صبر مردم به یأس تبدیل خواهد شد، افزود: تبیین مشکلات و ارائه راه حل‌ها به هموار شدن مسیر مشکلات کمک می‌کند و مسئولان باید با مردم صادقانه سخن بگویند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با قدردانی از صبر و مقاومت مردم، بر راهکار‌های اقتصادی تأکید کرد و ادامه داد: مهار پایدار گرانی نیازمند انضباط مالی، ثبات در بازار ارز و تقویت تولید است.

خطیب نماز جمعه زنجان همچنین در خصوص اعتراضات صنفی، عنوان کرد: اعتراض صنفی و قانونی حق مردم است، اما ملت آگاه ایران هرگز در زمین دشمن بازی نخواهد کرد و اجازه سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی را نخواهد داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری سالروز ولادت حضرت علی (ع) در ۱۳ رجب، بر الگوگیری از سیره و اخلاق آن حضرت تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، او را به عنوان مالک اشتر انقلاب توصیف کرد و گفت: ایشان نشان داد که علی‌وار زیستن، محدود به یک دوره تاریخی نیست و این مسیر همچنان ادامه دارد.