شبکه‌ها و سایت‌های معاند باز هم دست به کشته سازی جعلی زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، این شبکه ها اعلام کردند در ناآرامی دیروز در شهرستان کوار رضا نیک نام در تیراندازی ماموران کشته شد!

رضا نیک نام اما در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد از شنیدن این خبر شوکه شده و در سلامت کامل به سر می برد.

در روز ۱۰ دی ماه نیز برخی سایت ها و شبکه های معاند اعلام کردند در نآارامی شهرستان فسا نوجوان ۱۴ ساله به نام مهدی سماواتی کشته شده است.

این در حالیست که مهدی سماواتی در آن تاریخ در فسا نبوده و از اهالی استان کهگیلویه و بویراحمد است.

وی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در سلامت کامل به سر می برم و تاکنون به فسا نرفته ام.