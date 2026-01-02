­احمد میرزاپور با پیروزی برابر مصطفی طغانی در پیکار پایانی وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم کشتی پهلوانی قهرمانی ایران، سومین بار صاحب بازوبند پهلوانی کشور شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی پهلوانی بزرگسالان ایران و تعیین پهلوان سال ۱۴۰۴ از روز گذشته در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران آغاز و امروز جمعه با شناخت برترین‌ها به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها که با عنوان ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از ۳۰ استان کشور در وزن‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و مثبت ۱۰۰ کیلوگرم برگزار شد.

در فینال وزن به اضافه یکصد کیلوگرم احمد میرزاپور و مصطفی طغانی همچون سال گذشته در فینال به مصاف هم رفتند که این مرتبه میرزاپور پهلوان سال‌های ۹۲ و ۱۴۰۱ با پیروزی ۶ به ۴ مقابل طغانی برای سومین مرتبه پهلوان کشور شد. طغانی سال گذشته با شکست میرزاپور برای دومین مرتبه پهلوان ایران شده بود.

اسامی نفرات برتر به این شرح است:

وزن ۶۰ کیلوگرم: احسان فرهمند (خراسان رضوی) یک - مهدی ویسی (مازندران) ۶ (برنده با ضربه فنی)

وزن ۷۰ کیلوگرم: عرفان نجف‌نژاد (آذربایجان شرقی) ۳ - علی اکبر زرودی (مازندران) ۳ (برنده با ضربه فنی)

وزن ۸۰ کیلوگرم: آرمین بابایی (هرمزگان) صفر - عبدالله شیخ‌اعظمی (مازندران) ۶

وزن ۹۰ کیلوگرم: هادی وفایی‌پور (خراسان جنوبی) صفر - امیرحسین کاووسی (مازندران) ۶

وزن ۱۰۰ کیلوگرم: حسین مفیدی (تهران) صفر و وحید سیف‌وند (خراسان جنوبی) ۴ (برنده با ضربه فنی)

وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: مصطفی طغانی (پهلوان سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از خراسان رضوی) ۴ - احمد میرزاپور (پهلوان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ کشور از خراسان رضوی) ۶