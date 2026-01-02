بیست و پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجو معلمان سراسر کشور با حضور حدود هزار ورزشکار دختر در جویبار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست و پنجمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجو معلمان سراسر کشور با حضور حدود هزار ورزشکار دختر در جویبار مازندران آغاز شد و رقابت‌ها تا ۱۷ دی ادامه دارد.

این المپیاد با هدف تقویت شور، نشاط و همدلی در میان دانشجو معلمان برگزار می‌شود و شامل مسابقات فوتسال، والیبال، هندبال و بسکتبال است.

سید رفیع شفابخش، دبیر کل المپیاد و مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان کشور، با اشاره به حضور ۱۲۰ هزار دانشجو معلم در کشور، تأکید کرد: این المپیاد برای همه دانشجو معلمان برگزار می‌شود و صرفاً مختص دانشجویان تربیت بدنی نیست.

وی افزود: برترین‌ها راهی المپیاد ورزشی وزارت علوم خواهند شد.

طوسی، معاون استاندار مازندران گفت: استان مازندران مهد ورزش کشور است و زیرساخت‌های مناسبی برای میزبانی المپیادهای مختلف دارد.

مدانلو، فرماندار جویبار گفت: این شهرستان با تولید ۳۰ درصد پهلوانان و قهرمانان کشتی کشور، ظرفیت بالایی در ورزش دارد.

وی افزود: با راه‌اندازی سالن ۵ هزار نفره، جویبار میزبان بسیاری از المپیادهای ملی خواهد بود.