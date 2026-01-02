پخش زنده
امروز: -
پیشبینیهای هواشناسی استان تهران نشان میدهد؛ پیرو هشدار سطح زرد، از بعدازظهر جمعه تا روز شنبه با فعالیت سامانه بارشی، هوای این استان بارانی و برفی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دلیل ورود سامانه بارشی در سطح استان، افزایش ابر و در برخی مناطق به ویژه نیمه شمالی در برخی ساعات بارش باران و برف، گاهی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف، کولاک و مه و گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید پیشبینی شده است.
همچنین پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا، امروز جمعه به دلیل نبود وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، در پنج روز آینده آسمان تهران کمی ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد و یخبندان و مه به ویژه در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی شده است. از روز شنبه نیز کاهش محسوس دما دور از انتظار نیست.
پایداری آلودگی هوا تا اوایل هفته آینده
طبق پیشبینیهای هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی جمعه دوازدهم تا سهشنبه شانزدهم دی ماه، قسمتی ابری تا نیمه ابری، همراه با وزش باد ملایم و گاهی افزایش باد، غبار محلی، آلودگی هوا و بارش پراکنده باران پیشبینی شده است که البته بارش باران با احتمال رگبار برف و وزش باد شدید تا روز شنبه ادامه دارد.
همچنین بیشینه دمای پایتخت از روز جمعه هفته جاری تا سهشنبه هفته آینده به طور میانگین بین ۹ تا ۶ درجه سانتیگراد تغییر میکند، در این بازه زمانی هوا تا روز شنبه سه درجه سانتیگراد سرد میشود. البته دوباره در روز سهشنبه به هشت درجه سانتیگراد میرسد.
کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین از ۲ به منفی یک درجه سانتیگراد متغیر است که در این موضوع نیز کاهش محسوس دما با حدود سه درجه احساس میشود. همچنین روزهای دوشنبه و سهشنبه کمینه دما صفر خواهد شد.