در مؤسسه قرآنی بیتالاحزان حوزه حضرت زینب(س)، کودکان دههنودی با تلاوت آیات الهی، یاد شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند و پیمان بستند که راه ایمان و خدمت او را ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان خانم مرضیه جرجندی، مدیر مؤسسه قرآنی بیتالاحزان، گفت: جمعی از دههنودیهای عاشق قرآن در فضای معنوی این مؤسسه گرد آمدند و با صدای دلنشین خود آیات الهی را تلاوت کردند.
این جزءخوانی، هدیهای از نسل تازه انقلاب به روح بلند سردار دلها بود؛ مردی که با قرآن زیست و در راه ولایت به قرب الهی رسید.
کودکان امروز با تلاوت قرآن کریم پیمان بستند راه شهید سلیمانی و دیگر شهیدان را با ایمان و خدمت ادامه دهند.