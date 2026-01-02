پخش زنده
امروز: -
امام جمعه مهاباد بر ضرورت پاسخگوی مسئولان به دغدغههای مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ امام جمعه مهاباد در خطبههای امروز نماز جمعه این شهر گفت: مسئولان باید پاسخگوی دغدغههای مردم باشند و شرایط اقتصادی را برای معیشت آنان تثبیت کنند.
ماموستا عبداالسلام امامی افزود: مفسدان اقتصادی، تهدید اصلی علیه امنیت ملی هستند و دستگاه قضایی باید با آنان بدون هیچ مماشاتی برخورد کند.
ماموستا امامی اظهارکرد: کسانی که طمع و منفعت شخصی را بر رفاه و امنیت اقتصادی مردم ترجیح میدهند، نه تنها نظم عمومی را مختل میکنند، بلکه امنیت ملی را نیز به خطر انداخته و مقابله قاطع با این افراد، ضرورت ملی است.
وی، با اشاره به اعتراضات مسالمتآمیز بازاریان نسبت به نوسانات ارز گفت: به هیچ کس اجازه نمیدهیم از مطالبه قانونی و به حق مردم سوءاستفاده یا آن را به نفع اهداف خود مصادره کند.
امام جمعه مهاباد، با قدردانی از اقدام رئیسجمهور در شنیدن دیدگاهها و مطالبات کارکنان دولتی، کارگران و فعالان بخش خصوصی درباره بودجه سال آینده افزود: شنیدن صریح مشکلات و دغدغههای مردم و بخشهای مختلف، نشاندهنده توجه دولت به تداوم انسجام و وفاق ملی است و امید به حل مشکلات اقتصادی را افزایش میدهد.
ماموستا امامی، با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری یارانه مستقیم و حذف ارزهای چندنرخی تصریح کرد: این تصمیم شجاعانه ضمن کاهش سوءاستفاده برخی افراد، زمینه شفافیت در توزیع منابع و حمایت مستقیم از مردم را فراهم میکند و باید به طور کامل از آن حمایت شود.
امام جمعه مهاباد، با بیان دستاوردهای دانشمندان کشور در حوزه هوافضا گفت: پرتاب موفق سه ماهواره تحقیقاتی به فضا و قرار گرفتن ایران در مدار جهانی، جایگاه کشور را در میان ۱۰ کشور برتر این حوزه تثبیت کرده است.
وی افزود: کشوری که در حوزه هوافضا و دانش پیشرفته رتبه بالایی دارد، به طور طبیعی ظرفیت کنترل بازار، حفظ امنیت و تضمین آرامش معیشت مردم را نیز داراست.
ماموستا امامی، همچنین به انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: سکاندار جدید بانک مرکزی جزو نخبههای اقتصادی منطقه است و امیدواریم با تدابیر مناسب، ثبات بازار و ارتقای ارزش پول ملی را شاهد باشیم.
امام جمعه مهاباد، در ادامه خطبههای نماز روز پدر و ولادت حضرت علی (ع) را تبریک و سالروز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را که جان خود را برای دفاع از ارزشهای انقلاب و میهن فدا کرد، تسلیت گفت.
خطیب جمعه مهاباد، همچنین با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی ابراز امیدواری کرد که سال ۲۰۲۶ میلادی سالی پر از صلح، دوستی و همدلی برای همه مردم جهان باشد.