در محفل آلاله‌های سرخ ایثار و شهادت، یاد و خاطره شهدای دی ماه ۵۷ و سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی گرامی داشته شد.

آیت الله عبدالجواد ابراهیمی فر نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در مراسم یادواره شهدای ۱۲ دی ۱۳۵۷ گنبدکاووس و سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی گفت: شهدای قیام ۱۲ دی ماه با بصیرت و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جان خود را تقدیم کردند.

وی افزود: مردم ما به رهبری حضرت امام خمینی (ره) با انقلاب خویش خط بطلان بر اجاره نشینی ایران به صاحب خانگی آمریکا کشیدند و عزّت و استقلال و آزادی را برای خود به ارمغان آوردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، افزود: برای چنین انقلابی، مردم با بصیرت ایران برای خارج شدن از یوغ استکبار جهانی، خون‌های زیادی پای نهال انقلاب خویش ریختند و آنرا به درختی تنوبر امروزی تبدیل کردند.