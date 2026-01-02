امام جمعه اردبیل: دشمن به دنبال ایجاد جنگ روانی و شوک اقتصادی ست
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: هدف اصلی تهدیدهای دشمنان درباره حمله نظامی، دامن زدن به جنگ روانی و ایجاد شوک اقتصادی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل
؛ آیتالله سیدحسن عاملی در خطبههای نمازجمعه اردبیل در مصلای امام خمینی این شهر، در تشریح ابعاد جنگ روانی دشمنان مبنی بر قریبالوقوع بودن حمله رژیم صهیونیستی به ایران افزود: هشت ماه است هر روز میگوید حمله میکنم، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است، چون غرض ایجاد شوک در اقتصاد ایران است.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد یک روز اسراییل، یک روز آمریکا، یک روز اروپا و یک روز آژانس از این تهدیدها داشته باشند و بازار هم به آن ترتیب اثر بدهد، در این صورت میدان را به دشمن واگذار کردهایم.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: دلیل نبود قصد حمله این است که نتانیاهو در مصاحبه با رسانه آمریکایی ارسال پیام به پوتین درباره جنگ با ایران را تایید کرد و اذعان داشت که به پوتین پیام داده که به دنبال جنگ دوباره با ایران نیست و از او خواسته که این پیام را منتقل کند تا حمله انجام نشود و این نشان میدهد که تاثیر بازار از تهدیدها بیجا و ضرر محض بوده است.
وی عنوان کرد: جنگ روانی در میان جنگها از خطرناکترین و کاریترین جنگها است؛ این جنگ بدون هزینه بهترین نتیجه را میدهد و اگر ذهنها تسخیر و عواطف استخدام شود، کشور نیز تسخیر میشود.
آیتالله عاملی گفت: اگر یک ملت بترسد، سنگر را ترک میکند، چنان که در چند ماه اخیر جنگ روانی عظیمی صورت گرفت که اسراییل حمله میکند و در نتیجه شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد، اما دیروز ترامپ در مصاحبه خود در کنار نتانیاهو گفت که هیچ جدول زمانی برای حمله به ایران نداریم و معنایش این است که توافقی برای حمله نیست.
وی یادآور شد: ترامپ در عمل به نتانیاهو گفت که حق حمله به ایران را ندارد و جنگ منتفی است، اما جنگ روانی کار خود را کرد و بر قیمت ارز اثر گذاشت که این عبرت بسیار بزرگی است تا ما در تله هر سخن و هر تهدیدی نیافتیم.
خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: با این وجود اثرپذیری اقتصاد کار خود را کرد و آنها هم جری شدند که در آینده از این دروغها بیشتر ببافند، ولی چاره کار این است که روی شایعهها حساب باز نکنیم و در آن صورت آرامش در بازار قطعی است.
آیت الله عاملی بیان کرد: باید توجه کنیم که ایران به قدر کافی ارز دارد، اما القاها، شایعهها و جنگ روانی در بازار التهاب درست میکند؛ کشور ما ظرفیت بسیار عظیمی دارد و بیش از ۵۰ هزار کارخانه صنعتی در حال کار هستند که از جمله میتوان به پتروشیمیها، پالایشگاهها همچنین صادرات فولاد، مواد معدنی، سیمان، آلومینیوم و مس اشاره کرد.
وی همچنین صادرات خدمات صنعتی، فروش حجم عظیم تسلیحات به بیش از ۴۰ کشور، بزرگترین مجموعههای گلخانهای منطقه، صادرات محصولات کشاورزی، صنایع بسیار عظیم و پیشرفته دفاعی، حجم عظیم ترانزیت هوایی و زمینی، مراکز عظیم دانشبنیان، خودکفایی در عرصههای بسیار حساس و ظرفیت همسایگی با ۱۵ کشور را بخش دیگری از این ظرفیتها نام برد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل به نیروی کار بسیار متخصص، صنایع عظیم کشتیسازی، صنایع هوافضا، موقعیت جغرافیایی راهبردی در خاورمیانه و ظرفیتهای عظیم گردشگری اشاره کرد و گفت: مردم یقین داشته باشند که دولت به حد کافی ارز دارد.
آیت الله عاملی ادامه داد: دادن ارز به مسافرتهای خارجی چه زیارتی و چه غیر زیارتی، اجازه واردات به کالاهای غیرضروری که با ارز وارد میشوند، اجازه واردات به خودروهای خارجی و به ویژه اجازه ثبت سفارشهای بزرگ نشان میدهد که دولت مشکل ارزی حاد ندارد و علت بحران، تنها عطش کاذب است که دشمن نسبت به جمعآوری ارز درست میکند و عدهای با زیر پا گذاشتن مصالح کلان کشور و به خاطر نفع شخصی یا خدای نکرده انتقام از ملت و دولت اقدام به جمعآوری ارز میکنند.
وی با تبیین چرایی تمرکز دشمن روی نوسان ارز گفت: اینکه دشمن به سوی دلار رفته یعنی از نظر نظامی عاجز است و اظهار عجز آنها افتخار بزرگی برای جمهوری اسلامی است و در طول تاریخ ایران این گونه اقتدار پیدا نکرده بود.
نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر آنها از طریق نظامی میتوانستند جمهوری اسلامی را ساقط کنند، یک روز و بلکه یک لحظه تاخیر نمیکردند و در هر صورت تا کشور انسجام و اتحاد دارد، به طور قطع حملهای در کار نیست و از همین رو تهدید نتانیاهو جنگ روانی است و ملت ما نباید برای آن حساب باز کند.
وی تصریح کرد: این تهدیدها از سر ترس است و ما نباید زندگی و اقتصاد خودمان را به شایعهها و خبرهای دروغ گره بزنیم؛ بازار تاکنون بارها تحت تاثیر شایعه قرار گرفته و قیمت ارز بالا رفته است، اما در بیشتر موارد معلوم شده که هیچ اساسی نداشته است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل همچنین به حوادث چند روز گذشته در کشور اشاره داشت و اظهار کرد: تذکر مسالمتآمیز اهل بازار به دولت محترم به جا و حق آنها است و اقتضا میکند که دولتمردان تلاش خود را مضاعف کنند.
وی اضافه کرد: آنها به طور دقیق همان مطلب را گفتهاند که ما بارها در خطبهها گفتهایم و میگوییم و در عین حال اهل بازار بصیرت بسیار ارزشمندی از خود نشان دادند و به جا اعلام کردند گلایه و اعتراض در شرایط نامطلوب اقتصادی حق آنها است، اما هیچ وقت مجری نقشه آشوبافکنی موساد، سیا و سایر سرویسهای جاسوسی خارجی نمیشوند.
آیتالله عاملی بیان کرد: بازار در حفظ عزت و استقلال کشور و دفاع از انقلاب اسلامی نقش بسیار خطیری دارد و اهل بازار بارها جلوتر از مسئولان حرکت کردهاند و ذرهای تردید در بصیرت آنها وجود ندارد و در همین راستا از بصیرت به هنگام بازار تبریز تشکر میکنم که بیانیهشان موج بصیرت بود.
خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: همچنین از بیانیه فاخر و ارزشمند بازاریان اردبیل باید تشکر کرد؛ زیرا بیانیه بازارهای استانهای مختلف کابوسی بزرگ برای مخالفان خارج از کشور است که کنار رژیم اشغالگر صهیونیستی ایستادند، دست در دست اسراییل گذاشتند و آنها را برای حمله به کشور تشویق کردند.
وی عنوان کرد: آنها از بازار انتظار دارند که در این خیانتهای مشمئزکننده شریک شوند و این اهانت به شعور اهل بازار است؛ قاتل ۷۱ هزار زن و کودک در هر هفته، برای ملت ما نسخه میپیچد که این خود هشدار بزرگ و قطبنمای بزرگ برای تشخیص مسیر و تشخیص وظیفه است.
آیت الله عاملی اضافه کرد: چند وزیر کابینه اسراییل اعلام کردند ما در کنار معترضان ایران هستیم که از آنها باید پرسید زمانی که یک هزار نفر ما را در جنگ ۱۲ روزه شهید کردید، کجا بودید؟ نسبت فراموشی به ملت ما، اهانت به ملت ما است.
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: بارها در ماهیت ایرانی بودن مخالفان خارج از کشور تردید و بلکه یقین کردهام که آنها ایرانی نیستند؛ کدام ایرانی است که به سایر ایرانیها توصیه کند زمینه حمله اسراییل را فراهم کنند تا اسراییل جرات و طمع حمله به ایران را پیدا کند؛ او به طور قطع ایرانی نیست بلکه به شکل ایرانی به میدان آمده و این هشدار خوبی برای همه ما است.
وی ادامه داد: اعتراضات خارج از قانون باعث میشود در هر دوره جرات، برنامهریزی و طمع دشمن بیشتر شود و در نتیجه فشارها بیشتر گردد و با توجه به اینکه بازار از بلوغ سیاسی کافی برخوردار است، پیشنهاد میشود مدیریت گلایه و اعتراض را به خود اهالی بازار واگذار کنند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: بصیرت، غیرت ملی و دینی کسبه قلعه بزرگی برای امنیت بازار است و آنها افراد غیر بازاری را که با نیت تخریبها وارد جمع آنها میشوند، به طور قطع طرد میکنند.
وی همچنین افزود: دقت کنیم در این چند روز صدها گزارش دروغ به کشور تزریق شد؛ عکس جعلی، خبر جعلی، صدای جعلی و شعار جعلی که اینها نشان از نهایت استیصال دشمن است که به دروغ و کذب پناه برده است.
آیتالله عاملی اظهار کرد: راه بخشی از مقصد است و اگر مقصد حق باشد باید راه آن نیز حق باشد؛ یعنی هدف هیچگاه وسیله را توجیه نمیکند و اگر کسی خواست از راه ناپاک به مقصد خود برسد، به طور حتم یقین کنید که مقصد او نیز ناپاک است.
وی تاکید کرد: وقتی بارها و بارها دروغ رسانههای خارجی معلوم شده است، پس به خبر خبرگزاریهای خارجی دشمن اعتنا نکنیم و به آنها نگاه نکنیم؛ در این چند روز دهها تکذیبیه منتشر شده و این نشان میدهد که دشمن تمرکز خاص روی جعلیات دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: وقتی یک خبرگزاری معاند بیمحابا از جعلیات استفاده میکند، به طور طبیعی شنیدن سخنان آن در مسیر کمال، عبادت و عقلانیت نیست؛ عمده کار آنها شیطنت است و توصیه موکد این است که بدون یقین به صحت یک خبر، سخنان آنها و بلکه هر سخن و هر خبر را بازنشر نکنیم.
وی افزود: امروز جنگ، جنگ رسانهای است و این چند روز بیشتر از خیابانها، درگیری در فضای مجازی بود؛ لشکر جعلیها به همه جا سرک میکشند و ما نباید جاده صافکن آنها شویم، زیرا به طور قطعا گناه کبیره است.
آیتالله عاملی با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره انعام گفت: خداوند در قرآن فرموده در هر دوره در برابر هر پیامبر که فرستادیم عدهای از شیاطین انس و جن شروع به پخش دروغهای جذاب و زیبا کردند سپس میفرماید این حرفها را فقط کسانی گوش میدهند که اعتقادی به آخرت و محاسبه الهی ندارند، آنها از این حرفها اظهار رضایت میکنند و در نتیجه به هر گناهی میافتند.
وی در ادامه با اشاره به موفقیت اخیر ایران در ارسال ماهواره به فضا افزود: ایران در شرایط تحریم و با دانش بومی در صنعت فضایی به ویژه ارسال ماهواره به فضا در ردیف کشورهای پیشرفته صنعتی قرار گرفت و ارسال پیشرفتهترین ماهوارههای تصویربرداری به فضا که این هفته صورت گرفت، دشمنان را به شدت ترساند و حکایت از آینده علمی فوقالعاده ایران عزیزمان دارد.
امامجمعه اردبیل گفت: هر چقدر ما را تحریم کنند ما را بیشتر وادار به پیشرفت بومی میکنند، آنها میدانند که نهضت بزرگ ماهوارهسازی آغاز شده است و حالا دیگر کل جزییات کره زمین در دید متخصصان ایرانی خواهد بود.
وی ادامه داد: آمریکاییها گفتند اینها در مدار قرار نمیگیرند و ایران دروغ میگوید، اما در نهایت رسیدن سیگنالها نشان داد آنها آرزوی خود را به زبان میآورند و این حرکت علمی قدمی مهم در مسیر قوی شدن و رسیدن به ایده ایران قوی است.
آیتالله عاملی همچنین به حضور و استقبال چشمگیر نسل جوان در آیین معنوی اعتکاف اشاره و بیان کرد: جمعیت نوجوان و جوان در اعتکاف امسال بینظیرِ است و اقبال نسل جدید به معنویتی مثل اعتکاف به واقع تکان دهنده و نشان فَشَل فعالیتهای ضد فرهنگی دجّال روزگار است.
وی با تبریک به پدران و مادران اظهار کرد: از متمولین میخواهم اگر میخواهند در ثواب اعتکاف شریک باشند و اگر میخواهند در نامه عمل خود ثواب اعتکاف داشته باشند، به طور حتم در تامین غذای معتکفان کمک کنند.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: جای بسی شکر است که در بیش از ۱۰۰ مسجد استان اردبیل جوانان و دانشآموزان اعتکاف میکنند، زیرا میل به اعتکاف ناشی از ایمان ساده نیست و این اقدام نشان میدهد که جوانان ما چه پسر و چه دختر، توشههای معنوی و زیرساختهای دینی خوبی دارند و از همین رو به پدران و مادران، مربیان و معلمان آنها تبریک میگوییم.
وی اضافه کرد: خیلیها درباره نسل زد تحلیل مینویسند و از تعارض نسلی و از انقلاب نسلی حرف میزنند، اما رویشهای بزرگ و فطرتهای سالم نوجوانان و جوانان و فطرت دینداری آنها نشان میدهد که آن نظریات سر بیصاحب تراشیدن است.
آیتالله عاملی همچنین از سردار با عظمت اسلام سردار سلیمانی تجلیل نمود و اظهار کرد: ایشان هیبت، صولت و عزت کشور ما بود که با درایتی فوقالعاده، شجاعتی بیمانند، معنویتی مثالزدنی و ولایتپذیری آرمانی سالهای متمادی در خطرناکترین برههها امنیت کشور را تامین کرد.