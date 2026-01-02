پخش زنده
امروز: -
آیتالله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس رسانه ملی، نقش صداوسیما را در اطلاعرسانی، ترویج معارف دینی و حفظ ارزشهای اسلامی، مهم و اثرگذار خواند و بر همافزایی حوزه علمیه و رسانه ملی در مسیر غنیسازی برنامههای معارفی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این مرجع تقلید عالیقدر در این دیدار با تأکید بر ضرورت بهرهگیری گسترده از آموزههای دینی، معارف اهلبیت علیهمالسلام و نهجالبلاغه در برنامههای رسانه ملی، گفت: هرچه کلام امیرالمؤمنین علی (ع) در رسانهها بیان شود، برای مردم تازگی دارد و استفاده از این محتواها میتواند در جامعه و حتی در جهان غوغا ایجاد کند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه حوزههای علمیه در برنامههای صداوسیما گفت: حوزه علمیه دارای منابع عظیم علمی و گروههای تخصصی متعدد است که میتواند نقش مؤثری در غنیسازی برنامههای معارفی رسانه ملی ایفا کند.
این مرجع تقلید بر ضروت چارهاندیشی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی و نیز توجه جدی به مسئله حجاب و عفاف نیز تاکید کرد و افزود: رسانه ملی میتواند با آموزش صحیح و معرفی الگوهای رفتاری مناسب، آثار و برکات حجاب و عفاف را برای جامعه تبیین کند.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین با قدردانی از خدمات و تلاشهای رسانه ملی، نقش صداوسیما را در اطلاعرسانی، ترویج معارف دینی و حفظ ارزشهای اسلامی مهم و اثرگذار دانست و با اشاره به مسئولیت سنگین رسانه ملی در شرایط کنونی، برای موفقیت، توفیق و عاقبتبهخیری مدیران و دستاندرکاران سازمان صداوسیما دعا و بر ضرورت ادامه این تلاشها در مسیر خدمت به دین و جامعه تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، گرانی را یکی از دغدغههای جدی جامعه دانست و اظهار کرد: امروز قیمتها هر روز تغییر میکند، درحالیکه حقوق و دستمزد سالی یکبار افزایش مییابد. کارگران و حقوقبگیران در این شرایط چگونه باید زندگی کنند و چه کسی پاسخگوی این وضعیت است. مشکلات باید صریح با مردم در میان گذاشته و پیگیری شود.
این مرجع عالیقدر به برخی مطالبات اساسی مردم ازجمله مسکن، تعطیلیهای بیضابطه مدارس و وضعیت نظام بانکی کشور اشاره و بیان کرد: در حوزه اجاره مسکن، افزایش بیضابطه رهن و اجاره، مستأجران را با مشکلات جدی مواجه کرده و لازم است قوانین مشخصی برای نظارت و کنترل قیمتها وضع شود. آموزشوپرورش هم باید برای تعطیلیها ضابطه و قانون مشخص داشته باشد تا به کیفیت آموزش دانشآموزان آسیب وارد نشود.
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به مشکلات جوانان در زمینه ازدواج، مسکن و تهیه جهیزیه، از خیرین خواست در این حوزه فعالتر شوند و افزود: رسانه ملی میتواند با معرفی خیرین و ظرفیتهای آنان، انگیزه کمک به ازدواج جوانان را افزایش دهد.
وی راهاندازی فرودگاه قم را نیز از مطالبات مهم مردم این استان دانست و گفت: قم شهری متعلق به جهان اسلام است و فرودگاه این شهر میتواند ازنظر اقتصادی و فرهنگی بسیار اثرگذار باشد.
تأکید رئیس رسانه ملی بر تداوم پیگیری مطالبات مردم
در ادامه این دیدار، رئیس رسانه ملی با اشاره به تأکید آیتالله مکارم شیرازی در سال گذشته بر استفاده از ظرفیتهای حوزه علمیه، گفت: امسال با امضای توافقنامه مشترک میان حوزه علمیه و صداوسیما، همکاریهای عملیاتی آغاز شده و از این ظرفیتها برای غنیسازی برنامههای معارفی استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به نگرانیهای مطرحشده درباره شبکه نمایش خانگی، بر لزوم نظارت جدی بر تولیدات این حوزه تأکید کرد و افزود: رسانه ملی با وجود فشارها، تلاش میکند نظارتها را بر اساس قانون و تأکیدات مقام معظم رهبری با جدیت دنبال کند.
رئیس رسانه ملی در پایان تصریح کرد: صداوسیما با وجود مشکلات اقتصادی و مطالبات مردمی، وظیفه خود میداند صدای مردم را به گوش مسئولان برساند و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.