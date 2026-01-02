پخش زنده
امروز: -
بهمنظور کنترل قیمتها و ارتقای کیفیت کالاهای عرضهشده، فرماندار سیاهکل بههمراه جمعی از مسئولان شهرستان از واحدهای صنفی مختلف این شهر بازدید کردند.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیمای گیلان، فرماندار سیاهکل در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و ثبات بازار گفت: با هرگونه تخلف، گرانفروشی و اخلال در نظم بازار برخورد قانونی و قاطع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق شهروندان تضییع شود.
سیده زهرا میراعلمی افزود: نظارت مستمر بر بازار در دستور کار قرار دارد و این بازدیدها بهصورت دورهای ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نظارت و بازرسی اظهار داشت: طی ۹ ماه گذشته تعداد ۶۴۸ پرونده تعزیراتی برای متخلفان صنفی تشکیل شده که در مجموع، متخلفان به پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند.
وی هدف از این اقدامات را حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد شفافیت در بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی عنوان کرد و افزود: همکاری کسبه و اصناف نقش مهمی در ساماندهی بازار و رضایت شهروندان دارد.