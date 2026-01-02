ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی و ۹ شهید راینی از شهدای حادثه تشييع و حمله تروریستی گلزار شهدای کرمان برگزارشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این مراسم که با حضور پرشور مردم ولایتمدار و بسیجیان شهر راین به مناسبت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ۴ شهید حادثه تشييع و ۵ شهید حمله تروریستی گلزار شهداء در محل مسجد جامع شهر راین برگزار گردید.

دراین مراسم فرمانده و رزمنده دفاع مقدس حاج عباس ایرانمنش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به تبیین ابعاد مختلف شهید سلیمانی در دفاع مقدس و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخت.

این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا راین برگزار گردید ودر پايان از خانواده معظم شهداء تجلیل به عمل امد