پخش زنده
امروز: -
جمعی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان مازندران به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، در قالب کاروان راهیان مقاومت به کرمان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این دانشجویان در مراسمی که در دانشگاه فرهنگیان آمل و با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد، به تعداد ۸۰ نفر و با دو دستگاه اتوبوس راهی کرمان شدند.
لطفالله مهدوی رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران با اشاره به اینکه این اعزام برای دومین سال متوالی انجام میشود، گفت: این حرکت معنوی فرصتی است برای تجدید میثاق با خون شهدا و تعمیق در مفاهیم والای جهاد، مقاومت و فداکاری که در دوران زندگی سردار سلیمانی نمود یافت.
وی افزود: هدف از این سفر، یادآوری فرهنگ ایثار و شهادت، پاسداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی و سایر شهدای گرانقدر و تقویت تعهد نسل جوان به استمرار آرمانهای انقلاب است.
مهدوی ادامه داد: دانشجومعلمان در این سفر با تأمل در زندگی و جهاد شهید سلیمانی، به بررسی نقش ایثار و فداکاری در ساختن آیندهای روشنتر برای ایران اسلامی میپردازند و این ارزشها را در زندگی و آموزش خود به نسلهای آینده منتقل خواهند کرد.
پنجمین دوره اردوی راهیان مقاومت با حضور دانشجومعلمانی از سراسر کشور از ۷ تا ۱۵ دی ماه در کرمان برگزار میشود.