نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت کنونی اقتصاد کشور ناشی از عملکرد نامناسب برخی از مسئولان و همچنین جدیت دشمنان در آسیب رساندن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار درجمع بسیجیان شاهین‌شهر و میمه در تالار شیخ‌بهایی شاهین‌ شهر خواستار همکاری رئیس مجلس و دولت با مجلس برای ترمیم کابینه با هدف افزایش کارآمدی دولت شد و گفت: با هوشیاری و تلاش می توانیم نقشه های دشمن را درجنگ اقتصادی با شکست روبرو کنیم.

در این گردهمایی که با حضور بیش از هفتاد نفر از نخبگان بسیج برگزار شد؛ از سه طرح محوری با عناوین هویت‌بخشی زن ایرانی، کنشگر فرهنگی و تربیتی و زیست‌بوم شهرستان رونمایی شد.

در این نشست با حضور نماینده مردم و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان مسایل متفاوت جامعه از جمله موضوع معیشت مردم بررسی و در مورد آن بحث و بررسی شد.