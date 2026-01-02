به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وقتی در سال ۹۷ سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی به همدان آمد، این سفر فقط یک مأموریت رسمی نبود قرار دل‌هایی بود که با نام شهدا می‌تپید.

او در کنار برنامه‌های کاری، دیدار با خانواده‌های شهدا را در اولویت گذاشت دیدار‌هایی صمیمی، بی‌تکلف و سرشار از عاطفه.

در خانه‌های شهدا، سردار نه در قامت یک فرمانده نظامی، بلکه مثل پدری مهربان حاضر می‌شد؛ با فرزندان شهدا هم‌کلام می‌شد، احوال درس و زندگی‌شان را می‌پرسید و با نگاه و کلامش به آنها اطمینان می‌داد که راه پدرانشان ادامه دارد.