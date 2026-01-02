به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی بااشاره به اینکه تمامی محور‌های ارتباطی استان باز و تردد روان در ان‌ها برقرار است، افزود: در حال حاضر در اغلب محور‌های مواصلاتی استان ازجمله اشنویه، نقده، پیرانشهر، میاندوآب، تکاب، خوی شاهد کولاک شدید و در محور‌های بوکان، چایپاره و چالدران کولاک همراه با بارش برف گزارش میشود.

شکری یادآور شد: طی ۲۴ساعت گذشته ۳۳۰ نفراز راهدار ان استان با استفاده از۱۹۵ دستگاه انواع ماشین‌آلات و مصرف ۲۷۰۰تن شن وماسه ۳۶۹۰کیلومتر برف روبی در محور‌های اصلی و فرعی استان را انجام دادند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان ۹۹محور روستایی رابطول ۴۹۶کیلومتر برف روبی کردند.

این مقام مسئول یادآورشد: در این مدت زمان ۳۶نفر از مسافران در راه مانده گرفتار در برف اسکان اضطراری داده شده و ۶۱۰دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر رهاسازی شدند.

وی خاطر نشان کرد: از رانندگان در خواست می‌شود با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ادامه بارش‌ها و کاهش محسوس دما، تا اوایل هفته آینده از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت سفر حتما زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

شکری ادامه داد: شماره تلفن گویای ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات مردمی در خصوص وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی می‌باشد لذا از هم استانی‌های عزیز تقاضا می‌شود در صورت ضرورت سفر از شرایط جوی محدوده سفر خود مطلع شوند.