سه هزار دانشآموز استان اردبیل معتکف میشوند
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اتمام و جمعبندی نهایی ثبتنام اعتکاف دانشآموزی گفت: سه هزار دانشآموز در استان قرار است در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ پرویز اصغری از آمادگی برای برگزاری اعتکاف دانشآموزی خبر داد و افزود: فرآیند ثبتنام این رویداد معنوی از طریق سامانه مربوطه به پایان رسید و بررسی و جمعبندی نهایی آمارها نشانگر مشارکت مناسب و هدفمند دانشآموزان مدارس نواحی و مناطق مختلف در این برنامه تربیتی است.
وی با اشاره به نقش اعتکاف در تربیت دینی و معنوی نسل جوان، بیان کرد: اعتکاف دانشآموزی فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی، خودسازی، انس با قرآن کریم و تعمیق باورهای معنوی دانشآموزان بوده و از همین رو تلاش شده است تا این برنامه متناسب با شرایط سنی، نیازها و ظرفیتهای دانشآموزان طراحی و اجرا شود.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به آمار نهایی ثبتنام گفت: بر اساس جمعبندی انجام شده، نزدیک به سه نفر از دانشآموزان استان در قالب اعتکاف دانشآموزی و در ۲۲ مسجد حضور خواهند داشت و تمام تمهیدات لازم برای برگزاری منظم، ایمن و باکیفیت این مراسم اندیشیده شده است.
وی اضافه کرد: این مراسم معنوی با مشارکت و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان، بنیاد برکت و همراهی سایر دستگاههای اجرایی برگزار میشود و امیدواریم با همافزایی مجموعههای فرهنگی و تربیتی شاهد برگزاری اعتکافی اثرگذار و ماندگار برای دانشآموزان باشیم.
امسال در مجموع ۱۱۵ مسجد در استان اردبیل برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف آماده شده و پیشبینی میشود تعداد معتکفان به بیش از ۹ هزار نفر برسد.