هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر بانوان ایران با ۵ دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد.
به گزارش گروه رزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران امروز جمعه ۱۲ دی ماه، تیم بدون شکست خاتون بم میهمان ایساتیس کران فارس بود که این بازی با برتری ۴ به صفر نماینده بم به پایان رسید.
خاتون با کسب پیروزی در بازی امروز به سیزدهمین پیروزی پیاپی خود در لیگ برتر دست پیدا کرد و همچنان بدون رقیب در صدر جدول باقی ماند.
در دیگر دیدار امروز، بانوان گل گهر سیرجان در خانه ۲ به یک از سد زنان ملوان بندرانزلی گذشتند و رده دوم را حفظ کردند.
نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
یاسام کردستان ۰ - ۲ زنان سپاهان
زنان گل گهر سیرجان ۲ - ۱ زنان ملوان
پالایش گاز ایلام ۱ - ۱ زنان پرسپولیس
ایساتیس کران فارس ۰ - ۴ خاتون بم
ایستا البرز ۱ - ۰ آوا تهران
در جدول تا پایان هفته سیزدهم، خاتون بم با ۳۹ امتیاز همچنان صدرنشین است و گل گهر سیرجان با ۳۴ و ایستا البرز با ۲۴ امتیاز به ترتیب دوم و سومند.