به گزارش گروه رزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران امروز جمعه ۱۲ دی ماه، تیم بدون شکست خاتون بم میهمان ایساتیس کران فارس بود که این بازی با برتری ۴ به صفر نماینده بم به پایان رسید.

خاتون با کسب پیروزی در بازی امروز به سیزدهمین پیروزی پیاپی خود در لیگ برتر دست پیدا کرد و همچنان بدون رقیب در صدر جدول باقی ماند.

در دیگر دیدار امروز، بانوان گل گهر سیرجان در خانه ۲ به یک از سد زنان ملوان بندرانزلی گذشتند و رده دوم را حفظ کردند.

نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:

یاسام کردستان ۰ - ۲ زنان سپاهان

زنان گل گهر سیرجان ۲ - ۱ زنان ملوان

پالایش گاز ایلام ۱ - ۱ زنان پرسپولیس

ایساتیس کران فارس ۰ - ۴ خاتون بم

ایستا البرز ۱ - ۰ آوا تهران

در جدول تا پایان هفته سیزدهم، خاتون بم با ۳۹ امتیاز همچنان صدرنشین است و گل گهر سیرجان با ۳۴ و ایستا البرز با ۲۴ امتیاز به ترتیب دوم و سومند.