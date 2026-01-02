آمار پلیس انگلیس نشان می‌دهد در دهه منتهی به سال ۲۰۲۵، میزان جرایم خشن کودکان، علیه والدین تنی یا نا تنی شان، ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس آمار منتشر شده پلیس انگلیس، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۸۸۶ فقره از این تخلفات ثبت شد، اما فقط در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۵، این میزان به سه هزار و ۹۱ فقره افزایش یافت.

براساس آمار پلیس انگلیس در سال ۲۰۲۰، زمانی که کووید به این کشور رسید، ۲۴۵۴ فقره خشونت کودکان علیه والدینشان ثبت شد. پس از آن ۲۳۹۵ نفر در سال ۲۰۲۱، ۲۷۹۲ نفر در سال ۲۰۲۲، ۳۰۵۲ نفر در سال ۲۰۲۳، ۳۰۳۰ نفر در سال ۲۰۲۴ و ۳۰۹۱ نفر بین اول ژانویه ۲۰۲۵ تا ۳۱ اکتبر ثبت شد.

"جین اتکینسون" (Jane Atkinson)، مدیرعامل موسسه خیریه "کاپا فرست ریسپانس" (Capa First Response) که با خانواده‌هایی کار می‌کند که در آن پرخاشگری کودک به والدین وجود دارد، اعلام کرد آمار اینگونه خشونت‌ها در سراسر انگلیس رو به فزونی و نگران کننده است.

وی پیش‌تر در مصاحبه با گاردین افزود: سازمان خیریه او شاهد افزایش ۹۰ درصدی در مراجعات در دو سال گذشته، در مقایسه با هنجار شکنی‌های پیشین بوده است.

"جین اتکینسون" افزایش فقر کودکان در انگلیس و ناتوانی والدین در برآورده کردن انتظارات را از جمله عوامل افزایش خشونت دانست و افزود: " مردم واقعاً سخت در حال مبارزه با شرایط زندگی‌اند.

مطالعه‌ای که دانشگاه‌های آکسفورد و منچستر در سال ۲۰۲۰ درباره اثر همه گیری کووید بر کودک آزاری در انگلیس، آمریکا، کانادا و اسپانیا انجام انجام دادند نشان داد خشونت فیزیکی جدی‌تر علیه والدین "احتمالاً در ۳ تا ۵ درصد خانواده‌ها، با پرخاشگری فیزیکی و روانی، به حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

" گاردین نوشت منظور از خشونت ذکر شده، مواردی همچون مشت زدن، لگد زدن، کشیدن مو، هل دادن، پرتاب کردن یا فرو کردن سوزن، به دام انداختن، گاز گرفتن، پرتاب کردن تا ضربه زدن با اشیا، خفه کردن، استفاده از سلاح‌هایی مانند چاقو، استفاده از سم، گاز و سوزاندن را در بر می‌گیرد.