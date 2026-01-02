پخش زنده
امام جمعه نهاوند گفت: دشمن نمیخواهد توانمندی و رشد کشور را ببیند و در حوادث اخیر ردپای دشمنان روشن است و مردم باید هوشیار و آگاه باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی در خطبههای این هفته نمازجمعه نهاوند با اشاره به سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم گفت: ایشان شخصیتی برجسته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ایشان نمونه برجستهای از تربیتشدگان مکتب انقلاب اسلامی و امام راحل است.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به وضعیت این روزها در برخی مناطق اظهار داشت: این اتفاقات ابتدا با عنوان اعتراض شروع شد و سپس به آشوب و اغتشاش منجر شد که لازم است بدانیم که ایران اسلامی هر وقت به یک دستاورد مهمی رسیده برای اینکه شیرینی این دستاورد در کامملت تلخ شود، دشمن دست به توطئهای میزند.
امام جمعه نهاوند ادامه داد: در یک روز ایران اسلامی سه ماهواره به فضا پرتاب کرد و موجب حیرت جهانیان شد و دستاوردی بومی را با اتکا به علم دانشمندان جوان خود راهی فضا کرد که این اتفاق بزرگ موجب ناراحتی دشمنان شد.
وی عنوان کرد: دشمنان توطئه کردند و بر علیه ملتهای مقاوم دوگونه بمباران دارند که گاهی بمباران تسلیحاتی و با استفاده از جنگ افزارها دارند و یک سلاح و بمباران خطرناکتر دارند که آن رسانه و انحراف جمعی است که با ذهن جوان و نوجوان ما کار دارد و قلبها و احساسات را هدف قرار میدهد.
حجت الاسلام محمدی گفت: در این جنگ شناختی و رسانهای همه افراد در معرض بمباران شدید رسانهای هستند و کسانی که قدرت تحلیل درست ندارند در دام آنها گرفتار میشوند و متأسفانه جوان را چنان فریب میدهند که بر علیه مقدسات و مردم و انقلاب و اسلام میایستد.
وی بیان کرد: راه پیروزی در این عرصه همانند دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه مقاومت و راه دیگر برای مقابله با این هجمه رسانهای، تبیین و آگاهیبخشی است که پدر و مادر در این زمینه نقش دارند و باید فرزندان خود را آگاه کنند و معلمان در کلاسهای درس و روحانیت و مداحان و اساتید و رسانهها در فضای مجازی باید در این تبیین نقش داشته باشند.
امام جمعه نهاوند افزود: امروز ابزار مقابله در مقابل توطئه رسانهای دشمن تبیین مسائل و ارزشهای اسلامی و انقلابی است و دشمنان با ایجاد ناامیدی میخواهند نسل جوان را ناامید کنند.
وی ادامه داد: دشمن نمیخواهد توانمندی و رشد کشور را ببیند و در حوادث اخیر ردپای دشمنان و استکبار جهانی کاملا روشن است و مردم باید هوشیار و آگاه باشند.
حجت الاسلام محمدی گفت: از شهروندان بزرگوار نهاوندی که با اغتشاشاگران همراهی نداشتند قدردانی داریم و از نیروهای انتظامی و امنیتی و بسیجیان عزیز که در این روزها اقدامات پیشگیرانهای انجام دادند تشکر میکنیم.
وی عنوان کرد: اعتراض در برابر کوتاهی و قصور حق مردم است که در روز اول هم قضیه این بود و قوای سهگانه هم حرف و سخن و مطالبه به حق مردم را شنیدند و دولت و مسئولان اجرایی هم اقداماتی کردند و دستورالعملهایی ابلاغ کردند ولی از روز دوم به بعد شروع به اغتشاش شد که مشخص است دست استکبار جهانی پشت این اغتشاش بود.
امام جمعه نهاوند افزود: هدف دشمنان ضربه به حیثیت و بیآبرو کردن نظام است که در وهله اول از خانوادهها درخواست داریم از فرزندان مراقبت کنند، چون برخی جوان هستند و هیجانات دارند و احساساتی عمل میکنند و ممکن است اقداماتی غیرقانونی انجام دهند که پرونده امنیتی برای آنها ایجاد شود و مشکلاتی برای خود آنها و خانوادهها ایجاد میشود.
وی بیان کرد: در این تجمعها برخی تماشاچی هستند و برخی افراد فریب میخورند ولی برخی اراذل و اوباش هستند که به اموال عمومی و افراد و اموال خصوصی آسیب میزنند که این افراد جای عفو و بخشش ندارند و جای برخورد با آنها است.
حجت الاسلام محمدی گفت: برخی هم عوامل و لیدرهای اصلی هستند که خطدهی و تحریک کننده مردم به آشوب هستند و جهتدهی میکنند که مطالبه مردم از دستگاههای امنیتی و قضائی برخورد شدید با این افراد است.
وی در ادامه از اصناف و کسبه و بازار که با امضای نامه صف خود را اغتشاشاگران جدا کردند قدردانیکرد و اظهار داشت: با اغتشاش هیچ مطالبهای حل نمیشود و در فضای امن است که میتوان مطالبه به حق را انجام داد.
امام جمعه نهاوند عنوان کرد: باید مراقب بود، دشمن در جنگ ۱۲ روزه از ملت ایران سیلی سختی خورد و به دنبال بهانه است تا اقداماتی انجام دهد و امروز این کار دسیسه دشمن است و باید هوشیار باشیم.
وی بیان کرد: در برخی شهرها در راه امنیت شهید دادیم که درود خدا بر شهدای بسیجی و مدافع امنیت باد و به مقدسات و به قرآن توهین کردند که دست پلید دشمن را نشان میدهد که باید هوشیار باشیم.
وی گفت: مسئولان حرف معترضان و کسانی که مطالبه به حق دارند را بشنوند و دراین زمینه اقدام و عمل داشته باشند.