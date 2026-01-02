به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ اوتیسم نوعی اختلال رشدی محسوب می‌شود که جنبه‌های مختلفی از زندگی فرد را درگیر می‌کند، یعنی هر کودک اوتیسمی ممکن است یک یا چند اختلال از جمله ضعف در قدرت تکلم، مهارت های فردی و یا یادگیری را داشته باشد. خدماتی مانند گفتاردرمانی، کار درمانی باید به‌صورت مداوم و بلندمدت انجام شود. در بخش خصوصی، تعرفه هر جلسه توانبخشی به بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان رسیده و یک کودک برای حداقل پاسخ درمانی، نیازمند بیش از ۲۵ جلسه در ماه است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

در مورد بچه‌های اوتیسم، به خدا ما خانواد‌ها کم آوردیم، هزینه‌ها سرسام آور شده، کلاس‌های مختص کودکان اوتیسم گران هستند و بیمه بیشتر از دوازده جلسه کار و ۱۲ جلسه گفتار را قبول ندارد. در صورتی که این بچه‌ها هر روز کلاس کار و حس دارند. هر جلسه ۴۵ دقیقه‌ای هم کمتر از ۵۶۰ نیست. خواهش می‌کنم صدای ما رو به مسئولان برسونید.