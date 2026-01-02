پخش زنده
امروز: -
امامجمعه اهلسنت ارومیه گفت: اختلاف و آشوب، خواسته دشمن است، راهحل مشکلات اقتصادی از مسیر قانون، گفتوگو و همدلی میگذرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امامجمعه اهلسنت ارومیه، مردم را به وحدت، آرامش و هوشیاری در برابر فتنهسازی دشمن دعوت کرد و گفت: اختلاف و آشوب، خواسته دشمن است، گرچه مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما راهحل آنها از مسیر قانون، گفتوگو و همدلی میگذرد، نه از بینظمی و خشونت.
ماموستا مامد کلشینژاد، امامجمعه اهلسنت ارومیه، ظهر امروز، در خطبههای نمازجمعه این هفته که در مسجد جامع اهلسنت ارومیه برگزار شد با اشاره به دستاوردهای علمی جوانان ایران اسلامی، بر ضرورت همبستگی ملی، نظارت بر بازار، حمایت از تولید داخلی و مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی تأکید کرد.
وی ضمن تبریک موفقیتهای اخیر کشور در عرصه علمی و فناوری، گفت: پرتاب موفق ماهواره ایرانی توسط جوانان دانشمند و متعهد، نشانهای روشن از خودباوری و توانمندی نسل جدید است، آنان باتکیهبر دانش و ایمان، ثابت کردند که میتوان بر قلههای علم و فناوری ایستاد.
امامجمعه اهلسنت ارومیه افزود: قرآن کریم میفرماید «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»؛ جوانان ما با عمل جهادی خود نشان دادند که راه پیشرفت تنها از مسیر توکل بر خدا و تلاش خستگیناپذیر میگذرد.
او در ادامه با یاد و تجلیل از سردار شهید حاجقاسم سلیمانی گفت: حاجقاسم برای مردم بود و در راه مردم مجاهدت کرد، او به ما آموخت که نصرت از آن خداست، اما شرطش حرکت، ایمان و اخلاص است، نام و راه سلیمانیها در میان فرزندان ایران زنده است.
ماموستا کلشینژاد با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، از مسئولان خواست تا باروحیه انقلابی و عدالتمحوری، در جهت بهبود معیشت مردم گامهای عملی بردارند.
او تصریح کرد: نظارت دقیق بر قیمتها، شفافیت اقتصادی و مقابله با رانت و فساد باید در اولویت دولت باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد تا منافع آن به ملت برسد.
وی تأکید کرد: از قوه قضائیه انتظار داریم با مفسدان اقتصادی بدون هیچ ملاحظهای برخورد قانونی کند؛ این مطالبهای شرعی و مردمی است.
امامجمعه اهلسنت ارومیه در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تهدیدات دشمنان گفت: دشمنان ملت ایران، بهویژه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن، همواره درصدد ناامنسازی کشور هستند، اما بدانند که امروز ایران از اقتدار دفاعی و ملت بصیری برخوردار است.
او با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ» افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز و تهدید هستند، و ملت مؤمن و آگاه در کنار آنان ایستاده است.
ماموستا کلشینژاد در بخش پایانی خطبهها، مردم را به وحدت، آرامش و هوشیاری در برابر فتنهسازی دشمن دعوت کرد و گفت: اختلاف و آشوب، خواسته دشمن است، گرچه مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما راهحل آنها از مسیر قانون، گفتوگو و همدلی میگذرد، نه از بینظمی و خشونت.
وی تأکید کرد: نمازجمعه، نماد وحدت و همدلی امت اسلامی است، امروز باید بیش از هر زمان، با بصیرت و همگرایی از آرمانهای انقلاب و رهنمودهای رهبری پاسداری کنیم.
خطیب جمعه اهلسنت ارومیه با دعا برای عزّت و سربلندی ملت ایران خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی را پاس بداریم، با مطالبهگری دلسوزانه به دنبال حل مشکلات باشیم، و با اتحاد ملی، دشمنان را از هدف خود مأیوس کنیم.