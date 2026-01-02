به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش دمای هوا در استان گفت: از جمعه شب شاهد کاهش ۸ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در استان خواهیم بود.

محمد قربان پور، با بیان اینکه تا اواخر وقت جمعه شب بارش برف و باران بویژه در نوار جنوب غربی ادامه خواهد داشت، افزود: از فردا شنبه و با استقرار پشته تا اواسط هفته آینده جوی پایدار حاکم خواهد بود.

قربان پور تصریح کرد: همچنین از شنبه با تشکیل پرفشار بر روی شمال استان و متأثر شدن استان از الگوی پرفشار بسته شده و تقویت و نفوذ هر چه بیشتر این پرفشار به استان شرایط پایداری حاکم و با توجه به استقرار پشته در سطح میانی شرایط پایدار کاملاً تثبیت خواهد شد.

وی گفت: با توجه به خروج سامانه بارشی و کاهش پوشش ابر و شمالی شدن جریانات از امشب کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه رخ داده و فردا نیز بر سردی و برودت هوا افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با دمای منفی هفت درجه سانتی‌گراد سردترین و شهرستان نقده با دمای مثبت ۹ درجه، گرم‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی بود.

قربان پور، با بیان اینکه در موسالان سردشت ارتفاع برف تازه ۲۲.۵ سانتی متر است، افزود: بیشترین مقدار بارش از ایستگاه باران سنجی خودکار کله گاوی مهاباد ۵۶.۵ میلیمتر گزارش شده است.

وی، بر مدیریت مصرف در حامل‌های انرژی با توجه به یخبندان، احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، تأکید کرد و گفت: یخبندان شبانه و صبحگاهی گسترده و تداوم آن تا اواسط هفته آتی و تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها پیش بینی شرایط جوی استان است.