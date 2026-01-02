مردم آبادان و خرمشهر؛ هرگز اجازه نمی‌دهیم بدخواهان و دشمنان برایمان تصمیم بگیرد.

پاسخ مردم آبادان و خرمشهر به اظهارات جدید ترامپ در حمایت از آشوب و آشوبگران در ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرزنشینان خطه جنوب غرب خوزستان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای آبادان ضمن حمایت از رهبر انقلاب اسلامی فتنه‌های جدید ترامپ را محکوم کردند و گفتند او هرگز اجازه ندارد برای کشور ایران تصمیم بگیرد.

آنها خاطرنشان کردند: هر مشکلی هم که در کشور داشته باشیم خودمان آن را حل می‌کنیم و نیازی به دخالت دشمنانی همچون آمریکا نداریم.

این واکنش‌های مردم در حالی بود که ترامپ بار دیگر رسما و علنا در یک اظهار نظر در فضای مجازی از آشوب و آشوبگران در ایران حمایت کرد.