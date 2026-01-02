مقامات درمانی در انگلیس درباره رسیدن شماری از بیمارستان‌ها به نقطه شکست به علت مراجعات فراوان و کمبود نیرو و امکانات هشدار داده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مقامات شهری در شمال انگلیس می‌گویند نوجوانان و جوانان انگلیسی، به صورت سرسام آوری از مواد مخدر نوع "ب"، همچون کتامین استفاده می‌کنند و پیامد‌های ناشی از این ماده مخدر، اکنون بخش‌های اورولوژی بیمارستان‌ها را در زمان اوج مراجعات ناشی از عفونت‌های تنفسی تحت تاثیر قرار داده است.

"کتامین"، نوعی داروی تجویزی است که عمدتاً برای القاء و حفظ بیهوشی استفاده می‌شود، زیرا حالتی شبیه خلسه را در مصرف‌کننده ایجاد می‌کند که باعث تسکین درد، آرام‌بخشی و یاد زدودگی می‌شود. "کتامین"، نخستین بار در سال ۱۹۶۲ ساخته و استفاده شد. در دوز‌های کم‌تر و استفاده‌های زیر بیهوشی، "کتامین" عامل امیدوارکننده برای کاهش درد و افسردگی است ولی اثر یک بار مصرف ضدافسردگی کتامین، به مرور زمان از بین می‌رود.

"کتامین" همچنین به عنوان داروی تفریحی، هم به صورت پودر و هم به صورت مایع استفاده می‌شود که اثرتوهم‌زا و منفک کننده دارد و به دلیل ویژگی توهم زای آن، به عنوان "ماده مخدر مهمانی" نیز شناخته می‌شود.

گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد "کتامین"، به ویژه در ایام سال نو میلادی به طور فزاینده‌ای به صورت تفریحی در انگلیس استفاده می‌شود و یکی از تنها سه دارویی است که در کنار قارچ‌های جادویی و توهم زا‌ها از سال ۲۰۱۵ به طور منظم استفاده شده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد، استفاده از کتامین، اگرچه نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته، همچنان بالاست. شمار افراد انگلیسی که می‌گویند در ماه گذشته از این دارو استفاده کرده‌اند از سال ۲۰۱۵ تاکنون نزدیک ۲۵۲ درصد افزایش یافته که بیش‌ترین افزایش در استفاده از یک دارو در دوره یاد شده است.

به نوشته رسانه‌های انگلیس مصرف مزمن کتامین می‌تواند آسیب جبران ناپذیری به مثانه و مجاری ادراری وارد کند و بخش‌ها شاهد افزایش تعداد بیماران بوده‌اند و بسیاری از افرادی که تحت درمان قرار می‌گیرند، جوانان و نوجوانان‌اند.

"آلیسون داونی" (Alison Downey)، متخصص مجاری ادرار در یورکشایر جنوبی"، پیش‌تر به گاردین گفته سوء مصرف "کتامین" بدتر از آن چیزی است که تا به حال دیده است، زیرا ظرفیت پذیرش مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها را به پایان رسانده است.

به نوشته این روزنامه، این اورولوژیست با بیش از پنج سال سابقه به عنوان متخصص مجاری ادرار گفت: " سوء مصرف کتامین یک مسئله اورولوژی نیست، یک اعتیاد است و ما نمی‌توانیم کاری در مورد آن صورت دهیم.

او گفت: سوء مصرف کتامین به دلیل عوامل بی شماری از جمله ارزان بودن آن افزایش یافته است. او می‌گوید این سوء مصرف، بیش‌تر در جوانانی دیده می‌شود که پنج سال پیش در طول قرنطینه‌های کووید، از این ماده مخدر، به منظور مبارزه با ویروس کرونا آن استفاده کردند.

دکتر "نادر عثمان"، جراح اورولوژی در شهر "شفیلد" می‌گوید که پذیرش‌های مرتبط با سوء مصرف کتامین در چند سال اخیر " افزایش یافته" و مصرف‌کنندگان "کتامین" پیامد‌های مصرف مداوم این دارو را بر بدنشان، درک نمی‌کنند.

دکتر "عثمان" افزود:" کتامین یک داروی منحصر‌به‌فرد است، زیرا به نظر می‌رسد هیچ عوارض جانبی ندارد، اما پیچیده‌تر از این است. این ماده مخدر، به آرامی مثانه و کبد و سپس مجاری ادراری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چند سال طول می‌کشد تا متوجه این اثار شوید، اما زمانی که متوجه آنها شوید، کاملاً غیرقابل برگشت‌اند. "