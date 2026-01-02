پیرو هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا صبح فردا برای غالب مناطق استان به خصوص نیمه غربی، بارش برف و باران، مه و کاهش دید، وزش باد گاهی شدید و در ارتفاعات، بارش برف و کولاک پیش بینی می شود.

صدور هشدار هواشناسی و آمادگی کردستان برای موج برف‌وسرما صدور هشدار هواشناسی و آمادگی کردستان برای موج برف‌وسرما صدور هشدار هواشناسی و آمادگی کردستان برای موج برف‌وسرما

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کردستان، در مدت فعالیت سامانه، امکان وقوع بهمن در ارتفاعات و دامنه های برفگیر وجود دارد.

از بعدازظهر شنبه تا پایان هفته آینده نیز جو استان پایدار و آرام است.

از شنبه تا اواسط هفته و به دنبال خروج سامانه بارشیُ با نفوذ توده هوای سرد، کاهش قابل ملاحظه دما و شرایط یخبندان در کل استان به ویژه برای صبح یکشنبه پیش بینی می شود.

به دنبال ورود موج جدید بارشی، نشست اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در استانداری کردستان برگزار شد.

استاندارکردستان در این جلسه با تسلیت شهادت ستوان یکم رحیم مجیدی مهر، از پرسنل مرزبانی بانه گفت: تمرکز دستگاه های اجرایی، خدماتی و امدادی استان، پایداری خدمات در هنگام موج برف و سرما باشد.

لهونی همچنین با اشاره به بازگشایی مسیرهای روستایی درگیر گفت: تلاش برای بازگشایی راه ارتباطی 146 روستا دراستان ادامه دارد.

وی افزود: رفع مشکل خاموشی 127 روستای استان و مشکل ارتباط مخابراتی 68 روستای دیگر استان در حال انجام است.

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به اینکه در این مدت ۱۹ مادر باردار و سه بیمار دیالیزی به بیمارستان انتقال داده شده اند گفت: دو مادر دیگر در روستاهای مسدود شده نیاز به کمک‌رسانی دارند که باید هرچه زودتر به آنها امدادرسانی شود.

وی همچنین با اشاره به موج جدید بارش برف در استان از مردم خواست از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نیز به بیان اقدامات انجام شده در مناطق درگیر برف و کولاک پرداختند.