مشهدالرضا در شب میلاد امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع)، غرق شادی و سرور است.

مشهدالرضا در میلاد مولای عدالت، غرق نور و سرور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علاوه بر تزئین و چراغانی خیابان‌ها و معابر، صحن و سرای امام رئوف (ع) هم برای پذیرایی از زائرانی که از روی عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع)، به این آستان نورانی مشرف می‌شوند، آذین بندی شده است.

در آستانه این عید فرخنده، بارگاه منور امام رضا (ع) آیینه‌دار شور علوی شده است و خادمان این آستان مقدس با آذین‌بندی باشکوه، چراغانی گسترده و فضاآرایی هنرمندانه، جلوه‌ای از عشق، ولایت و شادمانی مؤمنانه را به نمایش گذاشته‌اند.

در قالب طرح گسترده فضاآرایی و آذین‌بندی، همه صحن‌ها، بست‌ها و فضا‌های پیرامونی حرم مطهر، با نصب صد‌ها پرچم، کتیبه و پارچه‌های مزین به مضامین ولایی و اشعار آیینی همچون «متحیرم چه نامم، شه ملک لافتی را» و «هزار جان گرامی، فدای نام علی»، آراسته شده است.

همچنین در صحن‌های اصلی حرم، کتیبه‌های عمودی بانظم و ترکیبی هماهنگ جانمایی شده‌اند؛ طرح فضا آرایی به سطح زمین محدود نمانده و ارتفاعات حرم مطهر نیز به زیبایی آذین‌بندی شده است.

گلدسته‌های مجاور گنبد مطهر و دو سقاخانه صحن‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم با المان‌ها و بنر‌های ویژه میلاد امیرالمؤمنین (ع) مزین شده و در کنار فضا آرایی محیطی، چراغانی و نورپردازی گسترده نقش مهمی در تکمیل این فضای جشن ایفا کرده است.

در شب میلاد باسعادت پیشوای شیعیان امام علی (ع)، ویژه‌برنامه‌های جشن و شادی در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه‌ها با عنوان «مولود کعبه»، به‌همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی و با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره)، میزبان زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی است.

ویژه‌برنامه شب ولادت امام علی (ع)، شامگاه جمعه بعد از اقامه نماز مغرب‌و‌عشا، با قرائت زیارت امین‌الله و مدیحه‌سرایی توسط مداح و ذاکر اهل‌بیت (ع)، مرتضی اسلامی‌نژاد، آغاز می‌شود.

در این ویژه‌برنامه، حجج‌الاسلام‌و‌المسلمین علی علیزاده و ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی پیرامون شخصیت والای مولی‌الموحدین (ع) می‌پردازند.

شعرخوانی آیینی رضا رحیمی عنبران و اجرای سرود توسط گروه سرود و هم‌خوانی ابناء الرضا (ع)، از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

در شب میلاد امیرالمؤمنین (ع) همچنین جمعی از مدیحه‌سرایان اهل‌بیت (ع)، حسن شال‌بافان، سید‌امیر احدنیا، علی زمانیان و محمد جعفرنژاد به اجرای برنامه مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی می‌پردازند و زیارت آل یاسین نیز در این شب نورانی با نوای محمد حسینی، قرائت خواهد شد.

ویژه‌برنامه شام میلاد امام علی (ع) و گرامی‌داشت سالگرد شهادت سپهبد شهید، خادم‌الرضا حاج‌قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر همراهانشان نیز، شامگاه شنبه ۱۳ دی‌ماه در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

در این مراسم زائران حرم مطهر رضوی زیارت شریف امین‌الله را هم‌نوا با مداح و ذاکر ال‌الله، علی خوش‌چهره قرائت می‌کنند و سپس حجت‌الاسلام ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

در این مراسم باشکوه و معنوی همچنین حجت‌الاسلام علی مقدم با شعرخوانی خود در وصف امیرالمؤمنین (ع) حال‌و‌هوایی شاعرانه به این مراسم می‌بخشد و مدیحه‌سرایی جمعی از ستایشگران اهل‌بیت (ع)، حسن شال‌بافان، وحید اصغری و علیرضا نژادحسین از دیگر برنامه‌های شام میلاد مولود کعبه در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.