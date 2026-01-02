امام جمعه کیش، گفت: مطالبه و انتقاد سازنده حق قانونی مردم و اغتشاش و ناامنی، بازی در زمین دشمنان و عامل به خطر انداختن امنیت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به وضعیت معیشت مردم، گفت: مردم با مشکلات فراوان معیشتی رو‌به‌رو هستند و بودجه ۱۴۰۵ ایراداتی دارد که متناسب با نیاز و مشکلات معیشتی مردم نیست و نیاز به اصلاح دارد.

او افزود: مجلس و دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم در حال تلاش هستند و اولویت اول ما باید حل مشکلات معیشتی مردم و جامعه باشد.

امام جمعه كيش، گفت: اعتراض و انتقاد حق مردم است و در جامعه اسلامی و نظام دموکراسی مردم حق دارند مطالبات خود را بیان کنند و هیچکس حق گرفتن اين حق قانوني را از مردم ندارد، هم باید مطالبات مردم شنیده شود و هم باید برای حل آنها پيگيري شود.

او افزود: مردم بزرگ ایران اسلامی که همیشه همراهی خود را با نظام و کشور ثابت کردند حق دارند اعتراض خود را به مسئولان منتقل کنند، از نظر اسلامی یکی از حقوقی که مردم بر حکومت دارند حق انتقاد و مطالبه و نقد است و هرگز نباید نسبت به انتقاد مردم معترض باشیم.

حجت الاسلام و المسلمين بي نياز افزود: باید بین اعتراض، مطالبه‌گری، انتقاد، اغتشاش و خرابکاری فرق بگذاریم، اعتراض، مطالبه و انتقاد مثبت خوب است، اما اغتشاش، ایجاد ناامنی و بازی کردن با امنیت و سلامت و مصلحت مردم و کشور قابل قبول نبوده و نیست و باید حواسمان باشد در زمین دشمن بازی نکنیم و خدای نکرده به خاطر دشمنان، مردم، کشور و امنیت جامعه را در خطر نیندازیم.

او افزود: مردم، مسئولان و نیرو‌های نظامی و انتظامی و امنیتی باید متوجه سودجویان باشند که خدای نکرده باعث ایجاد ناامنی در جامعه اسلامی نشوند و ملت بسیار بزرگ ایران اسلامی فرصت سوء استفاده را به دشمنان نخواهد داد.

امام جمعه كيش، گفت: ان شاالله مسئولان با تلاش، همت و تدبیر می‌توانند مشکلات معیشتی را حل کنند و شما مردم بدانید که جمهوری اسلامی ايران علیرغم همه فشار‌ها، تحریم‌ها، توطئه‌ها و فتنه‌ها در حال حركت است و به قله‌ها نزدیک می‌شود و در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ايران يكي از قوی‌ترین حکومت‌ها و کشور‌های جهان، انشاالله خواهد بود.

او با تبریک فرا رسيدن میلاد حضرت امام علی (ع) و نام گذاری این روز به نام روز مرد، اين روز را به عاشقان ولایت به ویژه بزرگ مردان ایران اسلامی تبریک گفت.

حجت الاسلام و المسلمين بي نياز با اشاره به پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره ایرانی به فضا و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های مختلف جهان گفت: ایران اسلامی بین ۲۰۰ کشور جهان جزو ۱۰ کشور اول صنعت فضایی است و این موفقیت با تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و همت جوانان نخبه ایرانی بدست آمده است.

او با اشاره به دستیابی ایران اسلامی به چرخه کامل فن آوری فضایی از طراحی تا ساخت، پرتاب ماهواره‌های پیشرفته تا پایش و دریافت داده‌ها گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر عزت، اقتدار و خودکفایی را با سرعت هرچه تمام‌تر پیموده و به دشمنان ثابت کرده پروژه انزوای جمهوری اسلامی ايران شکست خورده است.

امام جمعه كيش، با اشاره به نامه حضرت امام خمینی (ره) به گورباچف و پیش بینی فروپاشی شوروی سابق، گفت: در حال حاضر نیز دنیا در حال گذر از نظام تک قطبی و یکجانبه گرا به نظام نوین چندقطبی است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر جهان خود را برای نقش آفرینی درنظم نوین جهانی آماده می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمين بي نياز، افزود: همانگونه که مردم ایران با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۴۷ سال گذشته ثابت کرده‌اند همواره با بصیرت، روحیه انقلابی و ولایتمداری پشتیبان نظام هستند بار دیگر نیز نقشه‌های شوم دشمنان را نقش برآب خواهند کرد.

امام جمعه كيش، جوسازی‌های اخیر رسانه‌ای دشمنان را حاصل خشم آنان از پیشرفت‌های اخیر کشور در عرصه‌های فن آوری فضایی کشور برشمرد و افزود: دشمنان با هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها، اقتدار و خودکفایی ایران اسلامی در دنیا دیده نشود.

حجت الاسلام و المسلمين بي نياز با اشاره به سيزدهم دي، اين روز را یادآور تلاش‌ها و مبارزات سردار دل‌ها و سرباز وطن، شهید حاج قاسم سلیمانی برشمرد و گفت: سالروز شهادت ایشان روز مقاومت نام گذاری شده است.

امام جمعه کیش با اشاره به اینکه مقاومت، گفتمانی کارآمد، واقع بینانه، هوشمندانه، مردمی و ظلم ستیز است، افزود: گفتمان مقاومت امروز به برکت امامین انقلاب اسلامی، تلاش‌ها و مجاهدت‌های مسئولان، نیرو‌های مسلح و مردم بصیر و انقلابی به گفتمان جهانی تبدیل شده است.

او با اشاره به اینکه مقاومت نقطه مقابل تسلیم و سازش است، گفت: مقاومت تنها راه تحقق عزت، کرامت، استقلال و پیشرفت کشور است و در نهایت نتیجه گفتمان مقاومت ایران قوی است.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز با اشاره به سالروز شهادت شهید حسین علم الهدی و شهدای هویزه و نام گذاری این روز به نام روز شهدای دانشجو، گفت: دانشجویان در دوران مبارزات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران سازندگی، در دفاع از حرم‌ها و حریم‌ها، در ایجاد امنیت و اقتدار و خدمت رسانی و پیشرفت کشور از پیشگامان جمهوری اسلامی ایران هستند.

او افزود: دشمنان هرگز نمی‌توانند دانشجویان بصیر و آگاه ایران اسلامی را از نظام، مردم و کشور جدا کنند.

امام جمعه کیش، با اشاره به ۱۵ دی سالروز شهادت خلبان شهید ستاری، گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، درجبهه‌های حق علیه باطل و پس از آن با ایمان، شجاعت و اقتدار مقابل دشمنان کشور ایستادگی کردند و هرگونه تهدید دشمن را با پاسخی کوبنده جواب دادند.

او افزود: به برکت خون شهدا و زحمات دلاورمردان ایران اسلامی، ايران امروز به چنان قدرتی در منطقه دست یافته که ابرقدرت‌های جهان جرات اقدام نظامی علیه کشور را ندارند.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز با اشاره به ایام البیض و اعتکاف، گفت: مراسم معنوي اعتکاف، فرصت مناسبی برای تقویت بندگی انسان در پیشگاه خداوند متعال است.

امام جمعه کیش با اشاره به استقبال مردم از مراسم معنوي اعتکاف در کشور از تمامی دست اندکاران از جمله معاونت‌های مختلف سازمان منطقه آزاد کیش، نیرو‌های امنیتی و نظامی برای فراهم آوردن شرایط مناسب عبادت مومنان و از صدا و سیما به جهت انعکاس و پوشش خبری این رویداد قدردانی کرد.

حجت الاسلام و المسلمين بي نياز ، سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) را به تمامی عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تسلیت گفت.