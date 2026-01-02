پخش زنده
امروز: -
از بامداد فردا در بسیاری از مناطق مرکزی و جنوبی شاهد یخبندان شبانه و صبحگاهی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، از بامداد فردا شنبه سیزدهم دی تا بامداد دوشنبه در بسیاری از مناطق مرکزی و جنوبی شاهد رخداد یخبندان شبانه و صبحگاهی خواهیم بود.
یه سرانی افزود: در این مدت با حاکمیت الگوی جوی پایدار و آسمان صاف به ویژه در ساعات شب و پیش از طلوع آفتاب، دمای هوا در مناطق مرکزی به ۶- تا ۱۰- و در مناطق جنوبی به ۱۰- تا ۱۳- درجه سلسیوس میرسد.
او با تأکید بر اینکه این شرایط باعث شکلگیری یخزدگی جادهها، پلها، معابر روستایی و دیگر سطوح میشود گفت: توصیه میکنیم رانندگان در ترددهای صبحگاهی و شبانه بسیار احتیاط و پایینتر از سرعت مجاز حرکت کنند. کارشناس هواشناسی استان اردبیل از کشاورزان و باغداران هم خواست، با به کارگیری روشهای مناسب مانند پوشش دادن نهالها و سامانه های آبیاری تحت فشار، از محصولات و تاسیسات خود در برابر سرمازدگی محافظت، و شهروندان هم هنگام خروج از منزل در این ساعات، پوشاک گرم و کفش مناسب برای جلوگیری از لغزش استفاده کنند.
همچنین لازم است از قرار دادن خودرو در فضای باز بدون اطمینان از وجود ضد یخ مناسب خودداری شود.