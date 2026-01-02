پخش زنده
فرمانده هنگ مرزی سردشت گفت: با تلاش مرزبانان ۱۵ دستگاه خودرو گرفتار دربرف و کولاک رهاسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده هنگ مرزی سردشت گفت:در نوار مرزی و در نزدیکی روستای مزرعه، ۱۵ دستگاه خودرو که بهدلیل بارش شدید برف و کولاک در مسیر گرفتار شده بودند، با تلاش مرزبانان نجات یافته و از برف رهاسازی شدند.
سرهنگ شیری هم چنین گفت: مرزبانان هنگ مرزی سردشت علاوه بر انجام مأموریتهای ذاتی خود، در راستای کمک به مدیریت شهری، با بهکارگیری یک دستگاه لودر، در عملیات برفروبی و پاکسازی معابر شهری سردشت مشارکت کردند و امروز تعدادی از کوچهها برفروبی شد.
فرمانده هنگ مرزی سردشت افزود: مرزبانان این هنگ در شرایط سخت جوی، برف و کولاک، بهصورت شبانهروزی برای پاسداری از مرزهای کشور در حال فعالیت هستند.