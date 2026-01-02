پرتاب سه ماهوار ایرانی به فضا نمادی از پیشرفت علمی، تحریف واقعیت‌ها و بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشور توسط دشمنان، حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهید مجیدی مهر، تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی کشور از مهمترین گزیده های خطبه های ائمه جمعه استان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،پرتاب سه ماهوار ایرانی به فضا نمادی از پیشرفت علمی، تحریف واقعیت‌ها و بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشور توسط دشمنان، حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهید مجیدی مهر، تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی کشور از مهمترین گزیده های خطبه های ائمه جمعه استان بود.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر در خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ دی‌ماه با اشاره به پرتاب هم‌زمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» به فضا، این رویداد را نقطه عطفی در توسعه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: این مأموریت که در چارچوب برنامه‌های کاربردی فضایی وزارت ارتباطات انجام شد، علاوه بر ارتقای توان سنجش از دور کشور، پیام روشنی از تثبیت جایگاه ایران در جمع محدود قدرت‌های فضایی جهان ارسال کرد.

وی با اشاره به شرایط داخلی کشور گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و اعمال فشارهای مستقیم، امروز به جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی روی آورده و با بمباران تبلیغاتی به‌دنبال تحریف واقعیت‌ها و بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشور است.

امام جمعه دهدشت با بیان اینکه نگرانی‌های مردم درباره تورم و افزایش قیمت‌ها به‌حق است، تصریح کرد: دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی وظیفه دارند با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر، این مشکلات را مدیریت کنند، اما تخریب اموال عمومی، اغتشاش، آتش‌زدن مساجد و قرآن و قتل جوانان بی‌گناه هیچ نسبتی با مطالبه‌گری اقتصادی ندارد و ادامه سناریوهای شکست‌خورده دشمن در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.

وی افزود: امروز دشمن تلاش می‌کند جوانان را از طریق فضاسازی در فضای مجازی به میدان آشوب بکشاند، در حالی که راه‌حل مشکلات اقتصادی، ناامنی و تخریب نیست و بلکه در صبر انقلابی، تبیین جهادی و هوشیاری عمومی خلاصه می‌شود.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر با اشاره به بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه یک موضوع کاملاً اقتصادی با تأثیر مستقیم بر معیشت مردم است و نباید تحت‌تأثیر نگاه‌های کوتاه‌مدت سیاسی قرار گیرد و واقعی‌سازی بودجه، توجه ویژه به مستضعفان و شفاف‌سازی تصمیمات به‌ویژه در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی، نیازمند اقناع افکار عمومی و بیان صادقانه واقعیت‌ها است.

وی با خطاب قرار دادن بازاریان اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی، انصاف در بازار یک ضرورت شرعی و اجتماعی به شمار می‌آید و بخشی از مشکلات موجود نتیجه بی‌انصافی و گران‌فروشی برخی کسبه است و نه صرفاً حاصل تحریم‌ها محسوب می‌شود.

امام‌جمعه دهدشت با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان از مراسم معنوی اعتکاف، این فرصت را ظرفیتی ارزشمند برای تربیت دینی و معنوی نسل جوان دانست و از خیرین خواست در تأمین هزینه‌های افطاری و سحری معتکفان مشارکت کنند.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی گفت: در منطق شهید سلیمانی، جمهوری اسلامی صرفاً یک ساختار سیاسی نبود، بلکه حرمی مقدس برای حفظ هویت، امنیت، استقلال و کرامت انسانی ملت ایران محسوب می‌شد.

حجت‌الاسلام وحدانی فر افزود: دشمن با ترور حاج قاسم سلیمانی تصور می‌کرد جبهه مقاومت تضعیف یا حذف می‌شود، اما این جنایت موجب زنده‌تر شدن مکتب سلیمانی شد و راه او با قدرت بیشتری ادامه یافت.

وی در پایان با اشاره به شهادت شهید مجیدی‌مهر گفت: حضور پرشور مردم در مراسم وداع با این شهید در یاسوج و لوداب، جلوه‌ای روشن از ایمان، وفاداری و همبستگی مثال‌زدنی مردم استان را به نمایش گذاشت.

لیکک

امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر به جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمنان اشاره کرد و گفت: امروز دو نوع بمباران علیه ملت‌ها جریان دارد که یکی بمباران نظامی صهیونیست‌ها و دیگری بمباران رسانه‌ای و شناختی غرب برای انحراف افکار جوانان و ملت ایران است.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی هدف اصلی دشمن را تسخیر ذهن‌ها و دل‌ها و تغییر باورها و هویت جامعه ذکر کرد و افزود: رسانه‌های غربی همچون بمب‌افکن‌هایی عمل می‌کنند که امنیت فکری و دینی مردم را هدف قرار می‌دهند و تنها راه مقابله با این هجمه، مقاومت آگاهانه، هوشمندانه و امیدآفرین است و نباید اجازه داد خاک میهن و ذهن و دل مردم به تسخیر دشمن درآید.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت شعار بهبود معیشت مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است و باید برای مهار گرانی افسارگسیخته اقدامات عملی و مؤثر انجام دهد، چراکه مردم شریف و صبور ایران شایسته آرامش، ثبات و رفاه هستند و مسئولان نباید فشارهای اقتصادی را بر دوش آنان سنگین‌تر کنند.

امام جمعه لیکک با بیان اینکه، دولت باید برای مهار گرانی و آرامش مردم وارد میدان شود، گفت: شعار دولت فعلی بهبود معیشت مردم بود و باید برای مقابله با گرانی افسارگسیخته وارد عمل شود.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی با اشاره به سوءاستفاده دشمن از برخی نارضایتی‌ها گفت: اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است، اما این مطالبه‌گری نباید به خشونت، آشوب و ناامنی کشیده شود، چراکه دشمن در کمین نشسته است تا از طریق اغتشاش داخلی به کشور آسیب وارد کند.

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی خانواده‌ها گفت: دشمن به‌طور ویژه ذهن و باور نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله را هدف قرار داده است و والدین باید با آگاهی، حضور اجتماعی و ارتباط مؤثر با فرزندان خود، مانع آسیب‌دیدگی آنان شوند.

امام جمعه شهر لیکک به فرارسیدن ایام اعتکاف گفت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خلوت با خدا، خودسازی و هجرت از نفس است و خانواده‌ها باید فرزندان خود را به حضور در این مراسم معنوی تشویق کنند، به تلاوت قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه بپردازند و روح خود را با نور ولایت الهی جلا دهند.

سرفاریاب

امام جمعه سرفاریاب در ابتدا با بیان روایتی از امام علی (ع) که فرموده است:"جای گرفتن تقوا در دلی که شیفته دنیا باشد، حرام است" خود و همه نمازگزاران و برادران و خواهران دینی را به رعایت تقوا دعوت، توصیه و سفارش کرد.

حجت‌الاسلام زارعی پور با عرض تبریک به مناسبت ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، نسبت میان ادعا و عمل را از بنیادی ترین مباحث هویت دینی عنوان کرد و گفت: انسان با حرف و ادعا یا با حب و علاقه صرف شیعه نمی شود بلکه شیعه بودن با مشایعت و همراهی در عمل به دست می آید.

وی شناخت و پیروی در اخلاق و خوش خلقی را یکی از ابعاد مشایعت و تلاشی برای بازشناسی معیارهای حقیقی تشیع عنوان کرد و افزود:مشایعت حضرت علی(ع) پیش و بیش از هر چیزی در خوش اخلاقی معنا پیدا می کند.

خطیب جمعه سرفاریاب اعتکاف را عبادتی ترکیبی و فرصت تحصیل حضور قلب و تمرین خلوت با خدا دانست و گفت: حکمت اصلی اعتکاف در پیش گرفتن راه و رسم سبک بالی و دست یابی به سیر معنوی و تقوا ورزی در زندگی است که عموم مردم و به ویژه جوانان باید از فرصت اعتکاف به خوبی استفاده و بهره ببرند.

حجت الاسلام زارعی پور در خطبه دوم به موضوع پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی در فضا و با هدف سنجش و پژوهش در حوزه های مختلف کشاورزی، محیط زیست و ... اشاره کرد و این اتفاق را نقطه عطفی در توسعه برنامه های فناوری جمهوری اسلامی و شکست طرح انزوای دشمنان علیه کشورمان دانست.

وی به بازخوانی تقابل تمدنی در پیام رهبر معظم انقلاب به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا نیز اشاره کرد و گفت: منازعه آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی ایران جنگ تمدنی است که ایران اسلامی در تلاش است تا در تغییر تحکم نظام ناعادلانه سلطه به نظام عادلانه بین المللی نقش آفرینی کند.

امام جمعه سرفاریاب همزمانی سالروز شهادت سردار سلیمانی و ارتحال آیت الله مصباح یزدی به عنوان نمادهای استمرار ولایت در روزگار ما با سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام (زمان آغاز ولایت) را مهم و با ارزش دانست و با اشاره به یازده صفت و فضیلت برجسته برادری و انسانی در نهج البلاغه (کوچک انگاری دنیا، رهایی از سلطه شهوات، تواضع و صلابت و ...) شخصیت شهید سلیمانی و آیت الله مصباح یزدی را مصداق این صفات و آنها را الگوی عملی نسل‌های امروزی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام زارعی پور ضمن گرامی داشت یاد و خاطر همه شهدا، شهید رحيم مجیدی مهر مرزبان فداکار و با غیرت هم استانی را نماد ایستادگی و دفاع از حریم و مرز وطن و سخنان و موضع همسر آن شهید عزیز را نمونه ای از شجاعت زنان این سرزمین در حمایت از رهبری و ولایت دانست.

چرام

حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ دی‌ماه با اشاره به سالگرد شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید سلیمانی استکبارستیزی را نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت هویتی می‌دانست و هدف او بازگرداندن عزت به امت اسلامی بود.

وی افزود: به تعبیر حاج‌قاسم ما با استکبار می‌جنگیم تا شرافت و عزت انسان‌ها حفظ شود و این شهید بزرگوار نشان داد می‌توان با ایمان و اتکا به مردم، در برابر پیشرفته‌ترین ارتش‌های دنیا ایستاد و پیروز شد.

خطیب جمعه چرام با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: مشکلات معیشتی، تورم و گرانی واقعیتی انکارناپذیر است و سوءمدیریت‌ها و تصمیم‌های نادرست، همه اقشار مردم را درگیر کرده است.

وی تصریح کرد: اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی نه ضدانقلاب است و نه ضدنظام، بلکه مطالبه‌گری دلسوزانه برای اصلاح امور است. ایران خانه همه ماست و اختلافات باید در داخل کشور و بدون دخالت بیگانگان حل شود.

حجت‌الاسلام افشار با تأکید بر تفاوت اعتراض با آشوب خاطرنشان کرد: اعتراض حق مردم است، اما ناامنی و آشوب فقط به نفع دشمن تمام می‌شود. هیچ اصلاحی در فضای ناامن به نتیجه نمی‌رسد و شرط نخست هر مطالبه‌ای، حفظ امنیت است.

وی افزود: در برخی تجمعات اخیر، عناصر وابسته به دشمن و گروهک‌های ضدانقلاب به‌دنبال سوءاستفاده بودند، اما بازاریان و مردم با هوشیاری، این افراد را از جمع خود طرد کردند و نشان دادند مطالباتشان صنفی و اقتصادی است.

خطیب جمعه چرام در پایان با اشاره به مسئولیت دولت گفت: امروز وظیفه مسئولان، ایستادن پای معیشت مردم، مهار بازار و ارائه بسته‌های فوری اقتصادی است و مردم باید در جریان برنامه‌های اقتصادی دولت قرار بگیرند. دشمنان ملت ایران به‌دنبال ناامن‌سازی و تضعیف کشور هستند و نباید اجازه داد به اهداف خود برسند.

پاتاوه

حجت الاسلام سیادت درخطبه سیاسی نمازبه( مدیریت فضای عمومی در مورد تجمعات اعتراضی اخیر مردم،به دلیل گرانی‌ها و تورم اقتصادی .)وتوصیه های تبیینی اشاره کرد و گفت:این تجمعات که از همان ابتدا با مطالبات صنفی شروع به سرعت به بستری برای موج سواری رسانه‌های معاند تبدیل شد.

امام جمعه پاتاوه گفت:ما از سران سه قوه می‌خواهیم که مشکلات اقتصادی مردم را رفع نموده و با خائنین اقتصادی و مفسدین اقتصادی قاطعانه به اشد مجازات برخورد نمایند.

حجت الاسلام سیادت در بخش دیگری از خطبه باتبریک مناسبت«۱۳ رجب» سالروز ولادت با سعادت مولود کعبه امیرالمومنین( علیه السلام) روز مرد و پدر و باتسلیت سالروز شهادت سردار دل‌ها ژنرال سلیمانی (ره ) اظهارداشت: پیامبر اسلام (ص )،فرمودند: یا علی! اگر هفت آسمان ورق شوند و آب‌های دنیا مرکب شود، انس و جن جمع شوند ،عاجزند فضایل شما را بنویسند .

امام جمعه منطقه پاتاوه،به موضوع ودلایل(چالش توانمندی موشکی ایران برای غرب و رژیم صهیونی)اشاره وبیان کرد:در ماه‌های اخیر توانمندی موشکی جمهوری اسلامی به یکی از کانون‌های اصلی نگرانی غرب و رژیم صهیونی در معادلات امنیتی غرب آسیا تبدیل شده است.