به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و همزمان با شب میلاد مولی الموحدین امام علی(علیه السلام)شهرداری تبریز از ساعت ۲۰ تا ۲۱ جمعه ۱۲ دی‌ماه، در ۱۳ نقطه از شهر اقدام به برگزاری مراسم نورافشانی می‌کند.

این مراسم با مشارکت مناطق دهگانه شهرداری تبریز، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار می‌شود.

مراسم نورافشانی علاوه بر ساختمان مرکزی شهرداری تبریز، در محوطه پارک میخک واقع در خیابان عباسی توسط شهرداری منطقه یک، پارک‌موزه شمیم پایداری توسط منطقه ۲، پارک باغشمال توسط شهرداری منطقه ۳، محوطه ساختمان شهرداری منطقه ۴، مسجد حضرت ولی‌عصر (عج) در کوی نصر و مسجد المهدی (عج) شهرک مرزداران توسط شهرداری منطقه ۵ برگزار می‌شود.

همچنین پارک باغ‌شهر در تقاطع خطیب توسط منطقه ۶، جلالیه بوستان قرآن توسط منطقه ۷، فرش‌سنگ شهید بهشتی توسط منطقه ۸، محوطه مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران توسط منطقه ۹، محوطه مقبره‌الشعرا توسط شهرداری منطقه ۱۰، عمارت تاریخی تفرجگاه ائل‌گولی توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و محوطه عمارت میدان ساعت توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز، میزبان این مراسم خواهند بود.