به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان، در همایش طوایف ایل سلیمانی با اشاره به ابعاد شخصیتی و تربیتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: در سال‌های پس از شهادت این شهید بزرگوار، کتاب‌ها و آثار فراوانی نوشته شده و سخنرانان از زوایای مختلف به تبیین جایگاه ایشان پرداخته‌اند، اما همچنان ابعاد ناشناخته‌ای از حیات طیبه شهید سلیمانی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی سخنان خود را در سه محور ارائه کردو افزود: محور نخست، محیط‌های تربیتی شهید سلیمانی است؛ اینکه این شهید بزرگوار در چه فضایی رشد کرد و چگونه شخصیتی یافت که نه‌تنها جهان اسلام، بلکه وجدان‌های بیدار جهان را تحت تأثیر قرار داد؛ تا جایی که پس از شهادتش، جهان اسلام عزادار شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی با چشمانی اشکبار از او یاد کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان، ایران را نخستین بستر تربیتی شهید سلیمانی دانست و اظهار کرد: ایران با پیشینه عمیق فرهنگی و تمدنی خود، همواره ظرفیت پرورش شخصیت‌های بزرگ را داشته است. حتی در دوران طاغوت، برخی مسئولان آموزشی به ظرفیت‌های روستا‌هایی مانند قنات‌ملک اشاره کرده بودند؛ روستایی که شهید سلیمانی از آن برخاست و به چهره‌ای جهانی تبدیل شد.

وی با اشاره به روح حماسی و اخلاقی فرهنگ ایرانی و اشعار حکیم فردوسی گفت: نگاه ایرانی به جهان، نگاهی مبتنی بر کرامت انسانی، دفاع از مظلوم و پاسبانی از جهان است و این روحیه در شخصیت شهید سلیمانی به‌وضوح دیده می‌شود.

علیدادی سلیمانی دومین محیط تربیتی این شهید را زندگی ایلیاتی و عشایری برشمرد و افزود: این نوع زندگی دو ویژگی مهم دارد؛ پاکی و سختی، از دل همین پاکی‌ها و سختی‌هاست که شخصیت‌های بزرگ و مقاوم تربیت می‌شوند و شهید سلیمانی این بستر را به‌خوبی تجربه کرد.

وی خانواده را سومین محور تربیتی شهید سلیمانی دانست و گفت: پدر و مادر ایشان به پاکی، قداست، عدالت‌خواهی و سخاوت شهرت داشتند و مکتب شهید سلیمانی عمیقاً وامدار تربیت خانوادگی سالم، کم‌جمعیت و مبتنی بر مراقبت‌های اخلاقی و الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به نقش اسلام و اهل‌بیت (ع) در شکل‌گیری شخصیت شهید سلیمانی تصریح کرد: مکتب شهید سلیمانی ریشه در اسلام، طهارت، قیام امام حسین (ع) و فرهنگ ایثار دارد؛ مکتبی که از یک جوان روستایی، شخصیتی در تراز دیپلماسی و فرماندهی جهانی ساخت.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی شخصیتی انقلابی، اما غیرجناحی بود، خاطرنشان کرد: همه جریان‌های وفادار به انقلاب اسلامی، این شهید بزرگوار را قبول دارند و ملاک انقلابی‌گری، هم‌سویی با رهبری نظام است.

علیدادی سلیمانی در پایان با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی برای ما یک دانشگاه بزرگ بود و شهید سلیمانی از برجسته‌ترین تربیت‌یافتگان این دانشگاه به‌شمار می‌رود؛ فرمانده‌ای که معنویت، تواضع، اخلاق و عمل صالح را در بالاترین سطح به نمایش گذاشت و شهادتش تأثیری عمیق بر دوست و دشمن برجای گذاشت.