تصادف مرگبار ۲ خودرو و یک کامیون در محور سبزوار-بردسکن
در پی تصادف دو دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه کامیون تریلی در محور سبزوار-بردسکن، دو نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار گفت: پس از دریافت اطلاع از مرکز کنترل عملیات استان (EOC)، نجاتگران پایگاه امداد و نجات بینشهری شهدای ابراهیمآباد در کیلومتر ۳۵ محور سبزوار به بردسکن با یک دستگاه آمبولانس و یک خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.
صدر سلیمانی با بیان اینکه در این حادثه دو سرنشین یکی از خودروهای پراید کشته شدند، افزود: پس از انجام عملیات رهاسازی، اجساد قربانیان این حادثه تحویل نیروی انتظامی شد.
او ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.