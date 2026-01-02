درجلسه کارگروه توسعه مهارت استان زنجان دستورالعمل ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شیوه هیئت‌امنایی تبیین شد.

ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شیوه هیئت‌امنایی در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دراین جلسه انصاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان این رویکرد را گامی مؤثر در راستای افزایش بهره‌وری، جلب مشارکت بخش خصوصی و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی دانست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، با اشاره به نقش محوری مهارت‌آموزی در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اعضای کارگروه را در خصوص طرح‌های «مهتا» و «همنوا» مورد بررسی قرار داد.

مرادخانی، با تأکید بر ضرورت توسعه و تحول آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز‌های واقعی بازار کار، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های آموزشی و بخش خصوصی را در این خصوص ضروری خواند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان زنجان در حوزه صنایع خلاق، بر اهمیت برگزاری رویداد بین‌المللی فناوری مد و لباس به‌عنوان بستری برای معرفی توانمندی‌های استان، توسعه زنجیره ارزش، بر توانمندسازی نیروی انسانی ماهر و ایجاد فرصت‌های نوین اشتغال تأکید کرد.